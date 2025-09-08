Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Carolina Sobe. Mediaset

Fallece a los 53 años Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe, tras 40 días en coma

Llevaba tiempo delicada por una neumonía que se le complicó con una patología en el corazón

M. Moreno

Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:32

Dnoé Lamis, hermana mayor de Carolina Sobe, ha fallecido a los 53 años tras llevar ingresada en la UCI desde el pasado mes de julio. ... La colaboradora de televisión, actualmente en 'No somos nadie', el nuevo programa de Ten y Quickie con María Patiño y Belén Esteban, ha comunicado en redes sociales la muerte de su hermana, que trabajaba en el mundo de la música tras sus pinitos como reportera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

