El príncipe Harry. Reuters

El entorno de la monarquía británica descarta el regreso de Harry a sus deberes reales

Distintas fuentes apuntan al posible retorno del duque de Sussex y su familia al Reino Unido y a una inminente reconciliación con Guillermo

Joaquina Dueñas

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:34

Desde hace un tiempo, parece que todos los esfuerzos del príncipe Harry están dirigidos a lograr una reconciliación total con su padre, el rey Carlos ... III. El reciente encuentro entre ambos en el Reino Unido, después de año y medio sin verse en persona apunta a que el deshielo de las relaciones se está produciendo, y ha provocado numerosas especulaciones sobre su retorno a las obligaciones reales. Sin embargo, los expertos en la monarquía británica descartan que el duque de Sussex pueda recuperar, ni siquiera en parte, su papel institucional.

