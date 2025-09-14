Doña Letizia sopla las velas con el nido vacío de nuevo

Este semana es muy especial para la familia real española. La Reina cumple 53 años y, al igual que el año pasado, soplará las velas ... sin sus hijas. La princesa Leonor está inmersa en su preparación militar en la Academia General del Aire y del Espacio en San Javier, Murcia, y la infanta Sofia se acaba de mudar a Lisboa, donde cursará sus estudios en el Forward College.

Una jornada un tanto solitaria, ya que don Felipe tiene agendado recibir en audiencia a los representantes diplomáticos de los países que han ayudado a España en la extinción de los incendios forestales que asolaron el país durante el verano para agradecerles su apoyo. Tampoco estará acompañada por su suegra, doña Sofía, quien tras inaugurar la cumbre internacional sobre alzhéimer presidirá el concierto posterior al acto.

Doña Letizia no tiene actos oficiales programados en su agenda para su cumpleaños. Sin embargo, es probable que tenga que estar preparando su viaje del martes a Egipto. Se trata de la primera visita oficial de los Reyes al país desde su coronación, en 2014.

Un viaje en el que, conocedora de que acaparará todos los focos en su indumentaria, a buen seguro que aprovecha para promocionar firmas españolas con guiños al país que visita, y con más motivo tratándose del primer viaje de Estado de este año. En Egipto permanecerán hasta el viernes 19 de septiembre, donde por el momento se sabe que presidente del país, Abdel Fattah Al Sisi, y su esposa, Entissar Amer, les recibirán en el palacio Al Ittihadiya, su residencia de El Cairo. Además, acudirán a la celebración de un foro empresarial y visitarán las misiones arqueológicas españolas.

Al Sisi fue el primer jefe de estado en visitar España este año, el pasado mes de febrero, evento para el que don Felipe y doña Letizia abrieron el comedor de gala del Palacio Real. La Reina mostró la importancia que para ella tenía el acto usando, sobre un sobrio traje azul marino, un valioso broche de La Chata, el mismo que la reina Victoria Eugenia lució en la boda de don Juan Carlos y doña Sofía. En la comida, el Rey confesó que les hacía «especial ilusión en lo personal» visitar Egito. Un viaje que parece una gran oportunidad para celebrar el 53 cumpleaños de la Reina.