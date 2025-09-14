Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Doña Letizia.

Doña Letizia sopla 53 velas con el nido vacío de nuevo

La Reina no tienen actos este lunes, aunque le espera una semana ajetreada

M. Moreno

Domingo, 14 de septiembre 2025, 14:33

Este semana es muy especial para la familia real española. La Reina cumple 53 años y, al igual que el año pasado, soplará las velas ... sin sus hijas. La princesa Leonor está inmersa en su preparación militar en la Academia General del Aire y del Espacio en San Javier, Murcia, y la infanta Sofia se acaba de mudar a Lisboa, donde cursará sus estudios en el Forward College.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional deja más de un millón de euros en Málaga
  2. 2

    ¿Por qué son tan peligrosas las avispas velutinas que han llegado a Málaga?
  3. 3 Una vieja nevera usada para barbacoas, posible origen del incendio de Benalmádena
  4. 4 Terral, taró y descenso de temperaturas en Málaga
  5. 5

    De los 54.360 euros de Nagüeles a los 718 de Río Verde: esto pagarán los hamaqueros
  6. 6 Sánchez anuncia la revocación de 8.000 pisos turísticos en Málaga y arropa a Montero en su carrera a la Junta
  7. 7 Málaga estrena obispo: José Antonio Satué abre un nuevo rumbo para la diócesis
  8. 8 Un pago único anual de hasta 13.500 euros y otras ventajas de retrasar la jubilación este 2025
  9. 9

    Entre el bochorno y el hartazgo
  10. 10

    Sigue la regla de los dos minutos para tener la casa siempre ordenada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Doña Letizia sopla 53 velas con el nido vacío de nuevo

Doña Letizia sopla las velas con el nido vacío de nuevo