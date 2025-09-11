Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Letizia, en el acto de este jueves.

Doña Letizia, más Reina que nunca, se vuelve a vestir contra la trata de mujeres

Luce de nuevo una prenda confeccionada en un taller de mujeres que fueron víctimas de una lacra que tiene un papel destacado en su agenda

Gloria Salgado

Gloria Salgado

Madrid

Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:46

La ropa habla, pero en el caso de doña Letizia, además, ayuda. Un rugido con el que alzar la voz por los que no pueden. ... Y es que la Reina, desde que conociese en 2021 la colección de Ulises Mérida confeccionada en el taller de la Asociación Apramp, formada por mujeres víctimas de la trata y la prostitución, no ha cejado en su empeño de reivindicar la importancia de la industria de la confección como motor económico y de liberación en una de las causas que defiende con más fervor.

