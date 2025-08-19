Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Brooklyn Beckham y Nicola Peltz. R. C.

El discurso de boda de Brooklyn Beckham fue una «puñalada» al corazón de David y Victoria

El hijo mayor del futbolista obvió a sus padres durante sus emotivas palabras, dirigidas a su mujer y a su familia política

María Moreno

Martes, 19 de agosto 2025, 12:44

El distanciamiento entre Brooklyn Beckham y su familia se agrava. Cada detalle que se da a conocer sobre la renovación de votos del hijo mayor ... del futbolista y la Spice Girl empeora la situación. Este martes, allegados al joven han desvelado que su emotivo discurso durante la celebración del pasado 2 de agosto —a la que no estuvieron invitados los padres y hermanos por parte del novio— estuvo dirigido a su esposa, Nicola Peltz, y a su familia política, pero no tuvo ni una sola palabra para David y Victoria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalan a un portero de una caseta del Real de la Feria de Málaga: detenido un joven de 18 años
  2. 2 Altercado en el real: un herido grave por un botellazo y tocamientos a varias chicas
  3. 3 Decretan el cierre de las dos primeras casetas en el Real de la Feria de Málaga
  4. 4 Controlado el incendio declarado en Monte Coronado, en Málaga capital
  5. 5 Hallan muerto a un menor junto a una moto en Marbella
  6. 6 Las empresas no guardarán el puesto a los empleados en excedencia a partir de esta fecha
  7. 7 El terral eleva a naranja el aviso por calor en Málaga: ¿hasta cuándo durará?
  8. 8

    «Puede que llegue tarde»: 25 años tras la pista de un SMS
  9. 9 ¿Nombrar a los hijos cotitulares de cuentas bancarias es una donación?: la Agencia Tributaria lo aclara
  10. 10 El concierto de Manuel Carrasco pone en evidencia la incapacidad de la Finca de la Caridad para recibir grandes eventos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El discurso de boda de Brooklyn Beckham fue una «puñalada» al corazón de David y Victoria

El discurso de boda de Brooklyn Beckham fue una «puñalada» al corazón de David y Victoria