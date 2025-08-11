Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Críticas a la reina Camilla por sus vacaciones en un megayate de un multimillonario conservador

La esposa del rey Carlos ha sido fotografiada en Grecia a bordo de una embarcación valorada en 34 millones de euros

Joaquina Dueñas

Lunes, 11 de agosto 2025, 13:34

La reina Camilla está de vacaciones en Grecia. Allí ha sido fotografiada a bordo del megayate Zenobia, valorado en unos 34 millones de euros, propiedad ... del multimillonario empresario sirio-saudí Wafic Said, donante del Partido Conservador británico. Ni el descanso ni el yate en sí han supuesto un problema para la opinión pública británica, pero sí ha generado críticas el hecho de que haya aceptado la invitación de una persona tan significativa políticamente.

Críticas a la reina Camilla por sus vacaciones en un megayate de un multimillonario conservador