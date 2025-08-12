Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, comprometidos: «Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas»

La socialité ha anunciado la noticia con una fotografía del impresionante anillo de compromiso, valorado en al menos seis millones de euros

Joaquina Dueñas

Martes, 12 de agosto 2025, 08:58

Después de nueve años juntos, cinco hijos y cientos de rumores de boda, ha llegado el esperado momento. Georgina Rodríguez ha anunciado su compromiso con ... Cristiano Ronaldo y lo ha hecho publicando una fotografía del espectacular anillo que le ha regalado el futbolista del Al-Nassr F. C valorado en al menos seis millones de euros junto al mensaje: «Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas».

