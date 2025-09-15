Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Taylor Swift durante un concierto en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. EFE

La cara y la cruz Taylor Swift: del club de los billonarios a declarar en los tribunales

Su testimonio será una de las claves en el enfrentamiento entre Blake Lively y Justin Baldoni

Joaquina Dueñas Gil

Lunes, 15 de septiembre 2025, 15:04

Después del anuncio de su compromiso de boda, las buenas noticias siguen para la cantante Taylor Swift que ha entrado en el selecto club de ... los billonarios, según han revelado varios medios estadounidenses. Un ascenso financiero cuyo principal motor ha sido su gira 'The Eras Tour' que comenzó en marzo de 2023 y finalizó en diciembre del año pasado y que ha generado más de 2.000 millones de dólares de ingresos brutos. Sin embargo, no todos son luces en la vida de la estrella de la música ya que finalmente ha sido citada a declarar la semana del 20 de octubre en el juicio que enfrenta a su examiga Blake Lively con Justin Baldoni.

