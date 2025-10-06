Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Raquel Sánchez Silva y Mario Biondo R. C.

Un auto de la Audiencia Provincial de Madrid plantea que la muerte de Mario Biondo pudo no ser un suicidio

Los abogados de la familia del cámara italiano han anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional

Joaquina Dueñas

Lunes, 6 de octubre 2025, 15:20

Comenta

La Audiencia Provincial de Madrid ha emitido un auto en el que plantea que la muerte del cámara Mario Biondo acaecida el 30 de mayo ... de 2013 pudo no ser un suicidio, en la línea de lo que señaló el Tribunal de Palermo en 2022 y de lo que viene defendiendo desde hace doce años la familia de quien fuera marido del Raquel Sánchez Silva.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Poner una pegatina de alarma de seguridad en casa sin tener contratado el servicio puede salir muy caro
  2. 2 El joven asesinado en Marbella el viernes es un rapero sueco
  3. 3 El Banco de España vigilará estas transferencias a partir de octubre
  4. 4 Adiós a los coches de caballo: algunos, «condenados al sacrificio»
  5. 5 Rafa Borrego, tripulante de la flotilla: «Nos han golpeado, arrastrado por el suelo, vendado los ojos, atado y humillado»
  6. 6 Investigan si el asesinato del rapero en Marbella obedece a «conflictos internos» entre bandas suecas asentadas en España
  7. 7 Cortes de tráfico este lunes por las obras del metro: nuevas calles afectadas
  8. 8

    Las fotos inéditas de la Desbandá que ocultó la dictadura
  9. 9 Málaga prohíbe los coches de caballo como transporte turístico. ¿Estás de acuerdo con la medida?
  10. 10 La ONCE deja un Sueldazo de 240.000 euros en Villanueva de la Concepción

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un auto de la Audiencia Provincial de Madrid plantea que la muerte de Mario Biondo pudo no ser un suicidio

Un auto de la Audiencia Provincial de Madrid plantea que la muerte de Mario Biondo pudo no ser un suicidio