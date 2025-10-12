Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Andy y Lucas, en su último concierto. EFE

Andy y Lucas: adiós entre reproches

Mientras Andy anuncia su carrera en solitario, Lucas habla de lealtad y amistad

Joaquina Dueñas

Domingo, 12 de octubre 2025, 15:11

Después de más de dos décadas recorriendo juntos los escenarios de medio mundo, Andy y Lucas han terminado con tambores de guerra. Se las prometían ... felices, o así nos lo querían hacer ver, cuando en 2023 anunciaban el final del dúo musical con un concierto de despedida que terminó convertido en una gira con medio centenar de paradas. Sin embargo, desde hace meses vienen arreciando los rumores de desavenencias entre la pareja artística que habrían quedado confirmados con lo sucedido después de su última actuación, cuando Andy ha dicho adiós para siempre a Lucas anunciando su carrera en solitario y Lucas ha lanzado un rotundo mensaje: «A una persona solo se la conoce de verdad cuando ya no te necesita».

