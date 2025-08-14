Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Amina ejercerá de madrina en la boda de su padre, Cayetano Martínez de Irujo

La reconciliación con su hermana Eugenia avivó los rumores de que ella pudiera llevarle al altar

Joaquina Dueñas

Jueves, 14 de agosto 2025, 08:49

Desde que se conoció que Cayetano Martínez de Irujo iba a casarse con Bárbara Mirjan el próximo octubre, comenzaron las especulaciones sobre quién sería la ... madrina de este enlace, ante la ausencia de la madre del novio, fallecida en noviembre de 2014. Desde el principio se barajaron dos nombres: el de su hermana Eugenia, durante décadas «la niña de sus ojos», y el de su hija, Amina. Finalmente, el novio ha confirmado que será Amina quien le lleve al altar en este día tan importante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Tienen metal en el ojo», afirman los padres de los menores afectados por la atracción de Valle de Abdalajís
  2. 2 Más de cinco kilómetros de atasco entre Málaga y La Cala del Moral por la explosión del neumático de un tráiler
  3. 3 Arroja a su pareja de un coche en marcha por segunda vez en menos de un mes Churriana
  4. 4 Freno a las nuevas licencias de pisos turísticos en Málaga: no habrá en los próximos tres años
  5. 5 «Encerrados» en sus casas por una colonia «descontrolada» de gatos en Rincón de la Victoria
  6. 6 Marbella da luz verde a las obras para ampliar el centro comercial La Cañada
  7. 7 Málaga busca conductores para la grúa municipal: ampliará la bolsa de trabajo
  8. 8

    El Málaga continúa lanzado en Segunda: tendrá un presupuesto de unos 21 millones
  9. 9 Cuatro malagueños salvan la vida tras toparse con un incendio cuando circulaban por una autovía en Galicia
  10. 10 Una colisión múltiple en la A-7 a su paso por Marbella provoca importantes retenciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Amina ejercerá de madrina en la boda de su padre, Cayetano Martínez de Irujo

Amina ejercerá de madrina en la boda de su padre, Cayetano Martínez de Irujo