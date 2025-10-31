Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El actor Jesse Eisenberg, en la serie 'Fleishman está en apuros', junto a Claire Dane. R. C.

El actor Jesse Eisenberg donará uno de sus riñones a un desconocido

El protagonista de películas como 'La red social' sorprendió al público con el anuncio de su próximo acto «altruista», durante una entrevista

R. G.

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:16

Comenta

El protagonista de películas como 'La red social', Jesse Eisenberg, participaba en un programa de entretenimiento de la cadena Today, como parte de la promoción ... de la película 'Ahora me ves, ahora no'. Era el invitado especial y uno de los moderadores le dijo: «No sabía que eras un gran donante de sangre», a lo que el actor de 42 años, le respondió con los brazos cruzados: «Sí, lo soy, soy un donante. Y voy a donar mi riñón en seis semanas». «Eso es realmente increíble», le dijo otro de los conductores, mientras el resto mostró su estupefacción. «¿Qué?», exclamó uno. Eisenberg asintió. «No sé por qué. Debe ser que me picó el gusanillo de la donación altruista». «Pero una cosa es la donación de sangre y otra, un riñón, es un gran salto», le insistieron. «Estoy haciendo una donación altruista, estoy muy emocionado», repitió el intérprete, que ya fue nominado a un Oscar. «Lo haré y no sé por qué».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  2. 2 Miles de pruebas suspendidas y parte de las muestras de sangre irán a la basura por la huelga de técnicos sanitarios en Málaga
  3. 3 Un nuevo atasco kilométrico aviva el choque institucional por los problemas de movilidad
  4. 4 Estas son las cinco opciones que baraja el Ayuntamiento de Málaga para la Nueva Rosaleda
  5. 5

    Rincón de la Victoria es el pueblo de Málaga con mayor renta per cápita y Benahavís, el más desigual
  6. 6 La DGT recibió el primer aviso del camión averiado cinco horas antes del atasco
  7. 7 ¿Volverá la lluvia este primer fin de semana de noviembre a Málaga?
  8. 8 Envían a prisión a un hombre por la desaparición de un vecino de Cómpeta hace más de dos meses
  9. 9 Halloween en Málaga 2025: planes y celebraciones para una noche de muerte
  10. 10 Dispara a un menor y a un joven, ambos hermanastros, tras una discusión en un bar de Almayate

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El actor Jesse Eisenberg donará uno de sus riñones a un desconocido

El actor Jesse Eisenberg donará uno de sus riñones a un desconocido