La animación estará presente de nuevo en la sección oficial del Festival de Málaga 'Buñuel en el laberinto de las tortugas', de Salvador Simó, competirá por la Biznaga de Oro

El rodaje en Extremadura del documental 'Las Hurdes: tierra sin pan' a cargo de Luis Buñuel en 1933 centra la película de animación Buñuel en el laberinto de las tortugas, dirigida por Salvador Simó, que regresa al Festival de Málaga tras su presentación en la pasada edición, en esta ocasión en la Sección oficial a concurso.

Basada en la novela gráfica homónima de Fermín Solís, esta sobria y emotiva película retrata a un joven Buñuel que, tras sus cintas surrealistas, se trasladó desde París a una pobrísima zona de Extremadura para rodar el duro documental 'Las Hurdes: tierra sin pan' (1933). En 1930, tras fracasar con 'La Edad de Oro' y perder a su principal productor y mecenas, Luis Buñuel buscaba financiación para realizar esta película. Un golpe de suerte provocó que la tuviera. Su amigo el escultor Ramón Acín compra un billete de lotería con la promesa de que, si gana, pagará su próxima película. El billete fue agraciado y parte del premio fue destinado a poner en marcha un documental que Buñuel tenía en la cabeza desde hacía años.

Ese documental pretendía mostrar la pobreza y la miseria de la comarca extremeña. 'Las Hurdes: tierra sin pan' sería considerado como uno de los mejores documentales españoles y precursor del género de documental de denuncia social en nuestro país. Buñuel en el laberinto de las tortugas narra lo que fue una aventura de amigos, pero también un episodio fascinante de la historia del cine, con extractos de las propias imágenes de Buñuel de la producción, para presentar un retrato profundamente conmovedor y humanista de un artista que busca su propósito.

Buñuel en el laberinto de las tortugas está dirigida por Salvador Simó, que firma el guion junto con Eligio Montero, y cuenta con José Luis Agreda como director de arte; Manolo Galiana como director de animación; y Manuel Cristóbal, José M. Fernández Vega, Bruno Félix y Álex Cervantes como productores. La música corre a cargo de Arturo Cardelús. Tras su paso por el Festival de Málaga se estrenará en cines el 26 de abril.

Biofilmografía del director

Salvador Simó es director y guionista de cine y televisión. Siempre ha considerado la animación como cine y con su opera prima Buñuel en el laberinto de las tortugas, un largometraje de animación tradicional, intenta aplicar todos sus conocimientos y experiencia de casi treinta años en el mundo de la animación y los efectos visuales en largometrajes de ficción, para contar una historia adulta utilizando un lenguaje cinematográfico que le ha valido el Premio Especial del Jurado en la premier del largometraje en el festival Animation is Film de Los Ángeles.

Se inicia en la animación en 1991, estudia animación en Los Ángeles, en el American Animation Institute, al mismo tiempo que trabaja en el estudio Bill Melendez Prod en un especial de Charlie Brown. Al volver a España trabaja en el mundo de la animación tradicional y la ilustración, entre otras compañías para Disney en París, donde vive dos años. Cuando regresa a Barcelona sigue trabajando para Disney y funda un pequeño estudio que trabaja exclusivamente para esta compañía durante tres años, lo que le permite estudiar dirección de cine en el CECC en Barcelona, y realiza un par de cortometrajes de animación.

Después, se desplaza a Londres para trabajar en el departamento de previsualización y layout de MPC, en proyectos como Narnia, El príncipe Caspian, Wolfman, El príncipe de Persia, James Bond, Skyfall, entre otros, donde sus conocimientos de cinematografía y dibujo le abren muchas puertas. En 2008 empieza a dirigir una serie de animación en Asia, donde termina dirigiendo más de 500 minutos. En 2014 es llamado de nuevo por MPC para tomar el puesto de Lead de secuencias en el largometraje de animación de la compañía Disney Jungle Book, Pirates of the Caribbean, Dead men tell no tales y Passenger.

Al mismo tiempo desarrolla el proyecto Buñuel en el laberinto de las tortugas con Manuel Cristóbal, como co-guionista y director. En 2016 se traslada de nuevo a España para dirigir el proyecto del largometraje Buñuel en el laberinto de las tortugas.

Más animación en el 22 Festival de Málaga

La animación volverá a tener una presencia importante en el Festival de Málaga, con cortos para niños y adultos en la sección Animazine. Desde la pasada edición, la sección Cine para la Infancia cuenta con un programa de cortometrajes animados de origen latinoamericano. Gracias a esta experiencia, los espectadores más jóvenes del festival tienen su primer acercamiento a este tipo de metraje, y a través del proyecto pedagógico que acompaña a esta actividad conocen un poco más el mundo de la animación y las diferentes técnicas, estéticas y lenguajes que se utilizan.

La experiencia ha sido tan positiva que no sólo se sigue apostando por esta iniciativa en esta sección, sino que en la Sección Cinefórum, dirigida a los alumnos de Educación Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos, se incluirán dos sesiones paralelas a los largometrajes que se emiten habitualmente. En ellas se proyectará un programa de cortometrajes de animación para público juvenil y se contará con expertos en este ámbito que, tras las proyecciones, tendrán un coloquio con los alumnos participantes, en el que darán una visión profesional de la animación y el mundo del cortometraje.