Mr. Proper puso ayer en pie la caseta Le Grand Perchelera. Ñito Salas

El tardeo en la Feria pudo con la ola de calor

La crónica ·

Con motivo del festivo de este martes, miles de malagueños y visitantes se citaron en el real de la feria en busca de música en directo

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Martes, 19 de agosto 2025

La calima cubría el cielo de Málaga y elevaba las temperaturas del lunes, jornada previa al festivo local de este martes. Pero el tardeo de ... la feria pudo con la ola de calor y con los 35 grados que llegaron a marcar los termómetros. Con buen ambiente a mediodía en el Centro, pero demasiado agobio por las altas temperaturas, los visitantes y malagueños prefirieron trasladarse –en su mayoría– al recinto del Cortijo de Torres. «Al menos podemos buscar una caseta que tenga un buen aire acondicionado», comentaba esperanzado Mario, a punto de subirse al autobús F que lleva al real.

