Así suenan las canciones de los fuegos artificiales de la Feria de Málaga 2019

La Feria de Málaga 2019 va a contar como la pasada edición con un nuevo concepto de espectáculo piromusical con un carácter artístico titulado 'Ciudad de la luz. Málaga'. Va a ser una producción realizada, por segunda vez en la ciudad, por la empresa valenciana Ricasa (Ricardo Caballer) con una trayectoria internacional de reconocido prestigio. Ha creado un espectáculo cultural exclusivo para la ciudad. Serán 1.092 segundos (más de 18 minutos) de espectáculo de luz y sonido con seis temas musicales. Este año se van a sonorizar tanto la playa de La Malagueta como la de Huelin para que llegue a más espectadores el ritmo de los fuegos de artificio.

Así suenan las canciones del espectáculos de fuegos artificiales:

1. 'Hurricane', de Scorpions con la Berliner Philharmoniker

2. B.S.O de 'Dragon Heart' (tema final)

3. Mix de 'Radio Gaga' y de 'One Vision' de Queen

4. 'Roar', de Katy Perry

5. B.S.O. 'The Greatest Showman Cast', el tema 'A Million Dreams'

6. B.S.O. 'The Greatest Showman Cast', el tema 'This Is Me'