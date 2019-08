Así serán los fuegos artificiales de la Feria de Málaga 2019 Imagen de los fuegos, el pasado año. / M. Fernández Tras el pregón de Adelfa Calvo, el espectáculo pirotécnico se prolongará durante más de 18 minutos y lanzará 1,2 toneladas de pólvora. Te contamos todos los detalles SUR Málaga Martes, 13 agosto 2019, 16:31

La Feria de Málaga 2019 va a contar como la pasada edición con un nuevo concepto de espectáculo piromusical con un carácter artístico titulado 'Ciudad de la luz. Málaga', según la nota enviada por el Ayuntamiento a los medios. Va a ser una producción realizada, por segunda vez en la ciudad, por la empresa valenciana Ricasa (Ricardo Caballer) con una trayectoria internacional de reconocido prestigio. Ha creado un espectáculo cultural exclusivo para la ciudad. Serán 1.092 segundos (más de 18 minutos) de espectáculo de luz y sonido con seis temas musicales. Este año se van a sonorizar tanto la playa de La Malagueta como la de Huelin para que llegue a más espectadores el ritmo de los fuegos de artificio.

Tras el pregón de Adelfa Calvo, este espectáculo servirá para dar comienzo la Feria 2019. Se va a desarrollar una propuesta que según la definición de la empresa «es global, original e impactante que permite una apertura hacia la incorporación de nuevos parámetros, así como una participación más activa del público en general». Será un espectáculo en el que sus «1.125,8 kilos de material pirotécnico no sean lo que más pese, ya que la tecnología de vanguardia estará al servicio tanto del ritmo como de la ocupación lumínica. Además de un producto de 1ª calidad, existirá un sistema de disparo pirotécnico que emitirá señal de lanzamiento automática y sincronizada. Se llevarán a la práctica experiencias de realidad aumentada». Se lanzarán 3,584 unidades disparos. En este espectáculo la música juega un papel primordial y se han elegido los siguientes temas:

1. HURRICANE 2000. SCORPIONS + BERLINER PHILHARMONIKER

2. B.S.O. DRAGON HEART. THEME FINALE

3. MIX RADIO GAGA + ONE VISION QUEEN

4. ROAR. KATY PERRY

5. B.S.O. THE GREATEST SHOWMAN A MILLIONS DREAMS

6. B.S.O. THE GREATEST SHOWMAN THIS IS ME

La radio y televisión municipal, Canal Málaga, ofrecerán en directo la transmisión de este espectáculo por lo que quien lo vea lejos de La Malagueta puede sintonizar la radio en el 97.4 y escuchar la música que se conjuga con los efectos visuales del espectáculo.

El emplazamiento desde donde se ofrece el espectáculo (dique de Levante) contempla todas las necesidades oficiales reglamentarias contempladas en el BOE nº 267 de noviembre de 2015 y más concretamente en su ITC nº 8, además de las técnicas y de espacios que requiere un evento de esta envergadura, según la nota.

Ricasa

La Compañía Ricasa es una empresa española fundada en Valencia en el año 1881, que cuenta con cerca de un centenar de empleados. La fabricación de sus productos es totalmente nacional, si bien sus espectáculos se realizan en un 82% de los casos en el extranjero. Realiza proyectos a medida que se enmarcan dentro del ámbito de la cultura y del entretenimiento. Sus proyectos son trabajos integrales enfocados desde una perspectiva original, que engloban desde la concepción de la idea, hasta la planificación, el diseño, el desarrollo de los contenidos, la producción y finalmente su instalación y puesta en marcha.

Entre sus máximos galardones se encuentra el Júpiter de Oro 2016 International Des Feux Loto Quebec – Montreal, máximo galardón mundial en espectáculos Pirotécnicos y el Primer Premio del XX Concurso Internacional Ignis Brunenesis en la República Checa en 2017. Además, fue la empresa encargada de clausurar los juegos olímpicos de Sídney (Australia) y también participó en los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi.