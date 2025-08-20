Pitingo, Juanlu Montoya y Encarni Navarro: tres voces para una noche de arte y pasión

La Feria de Málaga no dejó de sorprender este martes 19 de agosto, y el Auditorio Municipal fue testigo de una noche memorable de música ... en directo que ofreció más de tres horas de magia flamenca con tres grandes artistas: Encarni Navarro, Juanlu Montoya y Pitingo. Aunque no hubo lleno absoluto, el ambiente creció de forma palpable a medida que avanzaba la noche, y los asistentes disfrutaron del calor de la Feria bajo las estrellas malagueñas.

La voz de la tierra

La velada comenzó a las 22:05 con Encarni Navarro, la malagueña que abrió la noche con su inconfundible estilo flamenco, creando una atmósfera especial. «Buenas noches Málaga, qué bonito es cantar en mi tierra», expresó con emoción antes de ofrecer su versión de 'Verde', el clásico de Manzanita. Con su voz poderosa y llena de sentimiento, Encarni ofreció una noche llena de energía y duende. La cantante, siempre acompañada por su banda, deslumbró con su interpretación, sobre todo en 'Niña, porqué lloras' de Los Chichos, que hizo que muchos se pusieran en pie.

Entre los momentos más emotivos de su actuación, destacó su interpretación de «Málaga olé tú» de Amigos de Gines, donde el público se entregó al baile de sevillanas, celebrando lo mejor de la ciudad. Encarni, a su manera, conectó con el público, contagiando su alegría y su buena vibra. «Viva la feria de Málaga y vivan los malagueños», dijo antes de lanzarse en su versión de «La putukita», un tema de María Peláe y Melody, que puso aún más marcha al auditorio.

El momento culminante de su actuación llegó con una emotiva despedida. «Si tenéis una copa en la mano, brindemos al cielo», dijo antes de ofrecer su versión de «La fiesta» de Pedro Capó. La cantante se despidió entre aplausos, pero la gente no quería dejarla ir, Navarro volvió para regalar unos remixes de «Mi gran noche» y «Sufre mamón», que desataron una ola de entusiasmo en el público. Finalmente, «A quién le importa» cerró su actuación, dejando a todos con una sonrisa.

La voz de la emoción

Ampliar Marilú Báez

A las 23:07, el escenario del Auditorio Municipal se iluminó para recibir a Juanlu Montoya, otro andaluz que ofreció un repertorio cargado de sentimientos y pasión. Con la guitarra en mano, Montoya comenzó con 'Contigo por delante', para luego seguir con 'Alegras los días malos' y 'Alé', que prepararon al público para lo que venía. «Hoy quiero regalar a Málaga una noche inolvidable», dijo antes de cantar 'Donde mejor me encuentro', un tema que demostró su capacidad para emocionar.

Pero sin duda, el punto álgido de la noche llegó con 'Te lo mereces', uno de sus grandes éxitos. El público no dejó de corear la letra, y Montoya, entregado al máximo, dejó la voz y el alma sobre el escenario. No podía faltar uno de sus primeros éxitos, 'Ana María', que hizo vibrar a todos con su pegadizo estribillo.

A las 23:55, el cantante fue ovacionado por el público, pero no se fue sin antes regalar unas últimas canciones, 'Con Calma', que cerró con el coro de su público, y 'La fiesta de los primos'. Por último, puso el broche de oro al bajar a la pista del Auditorio para cantar de nuevo 'Te lo mereces', creando una atmósfera única y cercana con sus fans. A las 00:05, Montoya se marchó entre aplausos, habiendo regalado una noche mágica a todos los presentes.

El más esperado

Cuando el reloj marcó las 00:38, las luces del Auditorio Municipal se apagaron y un fuerte aplauso anunció la llegada de Pitingo, que apareció en el escenario vestido con un elegante traje azul, con el brazo en alto y la emoción a flor de piel. La banda que lo acompañaba, todos vestidos de blanco, comenzó a tocar y Pitingo, con su inconfundible voz, arrancó con 'Las doce acaban de dar', de Camarón de la Isla, un tema que encendió la noche con su arte puro.

«Familia, viva Málaga. Un placer estar aquí con ustedes. Llevaba tiempo sin venir y estoy feliz», comentó el artista antes de interpretar 'El Molino (Alegrías)', mostrando su habilidad para fusionar flamenco con otros géneros. El público, que no se movía a pesar de las horas, se rindió a los pies del cantante cuando dedicó 'Te llamo para decirte que te quiero' a Dioni de Camela, quien no pudo actuar esa noche por motivos de salud. «Tengo un mal sabor de boca por lo que le ha pasado. Esto se lo dedico a él», comentó haciendo alusión al vocalista del grupo.

'Con los años que me quedan', una versión de Gloria Estefan, cautivó a todos los presentes, y tras la interpretación, el público lanzó un grito de «¡Olé!» seguido de vítores interminables. Con 'Los andaluces tenemos' de El Mejorano dio una clase magistral con su voz. No pudo faltar un tema reconocible como 'A la Media Luna' de El Barrio. Y con la ovación resonando en todo el auditorio, Pitingo se despidió entre aplausos, dejando claro que la velada había sido muy especial para todos los asistentes.