Merche, durante la última noche de conciertos en el Auditorio Municipal. Ñito Salas

Merche pone el fin de fiesta perfecto a una semana llena de música

La cantante brilló en el Auditorio Municipal con un concierto cargado de nostalgia y emoción, poniendo el broche de oro a la despedida de la Feria de Málaga

Rocío Nadales

Domingo, 24 de agosto 2025, 09:45

Los conciertos de la Feria de Málaga llegaron a su fin este sábado 23 de agosto con un memorable concierto de Merche en el Auditorio ... Municipal. Aunque el recinto no estuvo lleno al completo, la conexión con el público fue total y la atmósfera vibró de principio a fin. Puntual, a las 22:30, la cantante apareció en el escenario con un body brillante y arrancó con toda su fuerza con 'Abre tu mente', cautivando con su voz a todos los presentes desde el primer momento.

