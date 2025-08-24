Merche pone el fin de fiesta perfecto a una semana llena de música

Los conciertos de la Feria de Málaga llegaron a su fin este sábado 23 de agosto con un memorable concierto de Merche en el Auditorio ... Municipal. Aunque el recinto no estuvo lleno al completo, la conexión con el público fue total y la atmósfera vibró de principio a fin. Puntual, a las 22:30, la cantante apareció en el escenario con un body brillante y arrancó con toda su fuerza con 'Abre tu mente', cautivando con su voz a todos los presentes desde el primer momento.

A lo largo de la noche, Merche no dejó de contagiar su energía al público, pidiéndoles que se levantaran y aplaudieran. «Que estamos de fiesta», les decía antes de seguir con 'Me han vuelto loca'. La emoción no faltó, y el público no paró de corear sus canciones, creando un ambiente único.

Uno de los momentos más especiales de la noche llegó cuando la artista recordó sus inicios. «Con esta canción empezó todo hace 23 años. Vamos, Málaga», comentó antes de cantar 'No me pidas más amor', su éxito de 2002 que sigue siendo uno de los más queridos por sus fans.

En un tono más íntimo, la cantante dedicó unas palabras cargadas de emoción: «Me gustaría recordar para mí una canción muy importante. Sobre todo por la persona a la que se la dediqué, alguien que se fue». En ese momento, la artista gaditana ofreció una interpretación conmovedora de 'Eras tú', dedicando la canción a todos aquellos que han perdido a un ser querido.

El concierto continuó con más de sus grandes éxitos, como 'Te lo mereces' y 'Cal y Arena', que hicieron cantar y bailar a todo el Auditorio. Tras un breve parón para cambiarse, Merche volvió al escenario con un vestido blanco brillante y dio protagonismo a su banda antes de interpretar 'Una y otra vez', uno de sus temas más recientes.

La conexión con el público siguió siendo la protagonista de la noche, especialmente con 'Mi amiga María', que hizo levantarse de sus asientos a todos los presentes. «¡Que bote Merche!», gritaban desde la multitud, y la artista, entre risas, respondió con ironía: «Soy una mujer seria». Sin embargo, pronto se unió a la fiesta, botando junto a sus fans.

Merche también regaló un guiño al folclore andaluz con 'Gaditano soy' de Juanito Villar, antes de transformar el recinto en una pista de baile con 'Vive el momento'. La energía siguió a tope hasta el final, cuando, como colofón, interpretó 'Bombón', dejando a todos con una sonrisa y un recuerdo imborrable de la noche.

El público, eufórico, pidió una más y Merche cumplió, subiendo a varios fans al escenario para cantar 'Abre tu mente' con ellos. Un gesto cercano y divertido que marcó el cierre perfecto de una noche que se recordará como el broche de oro a la semana de conciertos de esta Feria de Málaga.