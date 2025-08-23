Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El grupo Mr. Proper puso ayer banda sonora al tardeo en el Real de la feria

Ver 35 fotos
El grupo Mr. Proper puso ayer banda sonora al tardeo en el Real de la feria Ñito Salas

El tardeo consolida el real como referente de la Feria de Málaga frente a un Centro con menos ambiente

Balance. ·

Hubo grandes colas en las horas punta para entrar en las casetas de moda para seguir la fiesta desde la tarde a la madrugada

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Sábado, 23 de agosto 2025, 23:28

En la madrugada de este domingo se apagaron los 2,5 millones de luces que durante ocho días han iluminado Cortijo de Torres; la portada ... de estreno registró sus últimos visitantes; el Auditorio disfrutó anoche del último concierto gratuito con la voz de Merche; las casetas fueron testigos de los últimos bailes en las casetas y se brindó por la Feria de Málaga de 2025. Una edición que ha consolidado al real como referente de la fiesta gracias a la fuerza y el tirón del tardeo (prolongado hasta la madrugada) frente a un Centro con menos ambiente en línea con el declive que viene padeciendo en los últimos años pese a ser una de las señas de identidad de los festejos de la ciudad.

