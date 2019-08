Huecco: diversión y buen rollo en un escenario único Eduardo Nieto Una Malagueta abarrotada disfrutó de los mejores temas del cantante SANDRA MIRAS Jueves, 15 agosto 2019, 09:50

A las 00.20 horas empezaba Iván Sevillano, más conocido como Huecco, su concierto con el tema que saltó a la fama 'Pa mi guerrera'. El público entregado saltó y bailó desde el minuto uno, cantando a pleno pulmón el estribillo.

«Es una maravilla inaugurar la feria de Málaga aquí en La Malagueta», comentó Huecco tras su primera canción. Al grito de '¿Dónde están mis guerreras?', el artista comenzó a animar al público que contestaba al unísono, para iniciar los diez días de feria. Tras un breve rato de jaleo fiestero, el cantante tocó una versión más rockera de 'Pa' mi guerrera'.

La noche estuvo marcada, además de por el buen tiempo y la brisa marina, por la selección de temas que Huecco interpretó sobre el escenario. 'Mirando al cielo', 'Reina de los angelotes' o 'Bamba negra' fueron algunos de los éxitos del 'rumbatón' que el público malagueño cantó acompañando al cantante extremeño.

La gente no paró de bailar y cantar en ningún momento. Los aplausos y los silbidos inundaban el auditorio improvisado en una Malagueta abarrotada. Pero, sobre todo, rompieron en gritos y aplausos de aprobación cuando el artista dedicó 'Se acabaron las lágrimas' a todas las muchachas presentes y «a los chicos que respetan», indicó el cantante.

La diversión, la música y el buen rollo estuvieron siempre presentes, mientras se hacía un repaso por las mejores canciones del artista. Pero tampoco faltaron temas nuevos como 'Pequeña mentirosa'. Incluso, se atrevió a homenajear a grandes canciones del rock como Back in black de AC/DC o Seven Nation Army de The White Stripes.

Durante las casi dos horas que duró el concierto no decayeron los ánimos. Sorteos de camisetas del décimo aniversario de 'Mirando al cielo', gritos de '¡Viva Málaga!' por parte de Huecco y los estribillos pegadizos animaron la noche malagueña, que iniciaba a lo grande la feria.