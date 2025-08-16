La Feria de Málaga arranca con calor y ganas

Desde media mañana, el Centro de Málaga llegaba dispuesto a dar la bienvenida a esta feria. Amigos, familias y turistas con ganas de pasarlo bien ... sin importar el calor. «Todo se puede salvar con una buena cervecita o Cartojal», aseguraba Carolina Muñoz mientras subía calle Larios con sus amigas. El aviso por las altas temperaturas llegará mañana domingo, pero el inicio de esta Feria de Málaga está siendo caluroso.

En cada esquina de calle Larios; una charanga o grupo flamenco animando al público hasta las seis de la tarde, además de la música en directo en las plazas. También en fiestas cofrades como la de Viñeros, en la que se respira ambiente familiar y malagueño 100%. «Nos gusta mucho esta feria de Málaga en el Centro Histórico porque es algo que no tienen otras ciudades, mientras que el recinto del real en el Cortijo de Torres es la típica feria que hay en otros lugares», comentaban desde la plaza de las Flores la gaditana Miriam y la sevillana Yolanda.

En el Cortijo de Torres las casetas estaban repletas con reservas hechas desde hace más de un mes para comer. El ambiente de tardeo está ya más que establecido en el real con música en directo en la mayoría de las casetas y gente en busca de grupos que versionan los 80 y 90. «Además, tocan rumbas y se atreven con sevillanas. Eso nos encanta», celebraba la malagueña Claudia junto con su grupo de más de diez amigos en el recinto del real.