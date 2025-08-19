Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los alcoholímetros están situados en diferentes puntos del Real. Salvador Salas

¿Un euro o una multa? El alcoholímetro automático llega a la Feria de Málaga

Estas máquinas están instaladas por diferentes zonas del Real de Cortijo de Torres y tienen el objetivo de mejorar la seguridad vial durante la fiesta

Rocío Nadales

Martes, 19 de agosto 2025, 10:07

La Feria de Málaga ha incorporado una novedad que está llamando la atención de los asistentes: alcoholímetros automáticos en el Real de Cortijo de Torres. ... Por solo un euro, los visitantes pueden comprobar si su nivel de alcohol está por debajo del límite legal para conducir, una medida que busca promover la seguridad vial durante las fiestas.

