¿Un euro o una multa? El alcoholímetro automático llega a la Feria de Málaga

La Feria de Málaga ha incorporado una novedad que está llamando la atención de los asistentes: alcoholímetros automáticos en el Real de Cortijo de Torres. ... Por solo un euro, los visitantes pueden comprobar si su nivel de alcohol está por debajo del límite legal para conducir, una medida que busca promover la seguridad vial durante las fiestas.

El funcionamiento es sencillo: introduces un euro, soplas a través de la boquilla y, en pocos segundos, el dispositivo muestra el resultado. Si el nivel de alcohol es inferior a 0,25 gramos por litro de aire espirado, puedes conducir con tranquilidad. Si es superior, lo más recomendable es dejar el coche y optar por alternativas como el transporte público, un taxi o un VTC.

La instalación de estos alcoholímetros en diferentes puntos del Real no solo ayuda a evitar posibles sanciones, sino que busca concienciar a los asistentes de la importancia de disfrutar de la feria con responsabilidad. Las casetas, los conciertos o las atracciones son los grandes atractivos de la feria, pero también es importante mantener la seguridad en todo momento.

Este año, la Feria de Málaga tiene una nueva invitación: divertirse con precaución. Si bebes, mejor no conduzcas. Por solo un euro y unos segundos, puedes asegurarte de que el único recuerdo que te lleves de la fiesta sea el buen rato.