«En todos los días de feria no he tenido ningún problema»

Es su primera vez en la feria y le está sorprendiendo lo bien que funciona. La malagueña Estefanía Aragón Espinosa, que reside en Madrid, decidió ... volver a la tierra para estar como voluntaria dentro de la caseta La Colega, LGTBI, en esta Feria de Málaga. Allí suele llegar sobre las doce del mediodía, ayuda a preparar la mercancía y los pedidos y luego se prepara para la tarde que, a pesar de tener que estar ayudando en una larga lista de cosas, asegura que es muy divertida. «Pensaba que aquí íbamos a tener algún día más tranquilo, pero la realidad es que desde que la feria empezó hemos estado todos los días a muerte. El domingo quizá fue más tranquilo que el resto, pero de todas formas hubo mucha gente en la caseta», señala Estefanía.

No se esperaba ni el ambiente ni la forma de colaborar con La Colega. «Yo he trabajado muchos años de noche en Ibiza y me está sorprendiendo bastante el tipo de cliente que viene aquí porque es muy respetuoso; me ha sorprendido que en todos estos días no he tenido ningún problema con nadie. Hay muy buen ambiente, sobre todo por las tardes, cuando se hace el bingo, es divertidísimo», asegura la voluntaria, que entre las anécdotas recuerda a «las señoras que vienen al bingo porque no se esperan que esté algo así en la feria», aunque no sean del colectivo ni del tipo de clientela que suelen tener. «Pero ellas vienen. Me encanta», comenta Estefanía.

Durante el día hay alrededor de cinco compañeros trabajando –según cada jornada– y por la noche se unen otros cinco para reforzar. «Los trabajadores de aquí son geniales, estamos ayudando entre todos y haciendo que la feria se pase lo mejor posible para los clientes y para todos los que hacen la caseta. Además, tenemos a La Rumba, que está al lado, y a mediodía muchas veces vamos a comer allí, se nota el buen compañerismo», valora Estefanía, que asegura que no tiene tiempo para disfrutar de la feria: «Suelo acabar sobre las diez de la noche y lo que hago es irme a casa a descansar, no hay fuerzas para salir de feria», confiesa.

El calor «se lleva bien» gracias a la caseta climatizada y a estos últimos días de feria en los que las altas temperaturas han dado un poco de tregua tanto para los trabajadores como para los que la visitan. «Si vuelvo a tener un verano libre volvería a colaborar con La Colega», concluye Estefanía Aragón.