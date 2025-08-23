Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Estefanía Aragón, en la caseta La Colega. Marilú Báez
Los que hacen la feria

«En todos los días de feria no he tenido ningún problema»

Estefanía Aragón Espinosa, voluntaria en la caseta La Colega

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:38

Es su primera vez en la feria y le está sorprendiendo lo bien que funciona. La malagueña Estefanía Aragón Espinosa, que reside en Madrid, decidió ... volver a la tierra para estar como voluntaria dentro de la caseta La Colega, LGTBI, en esta Feria de Málaga. Allí suele llegar sobre las doce del mediodía, ayuda a preparar la mercancía y los pedidos y luego se prepara para la tarde que, a pesar de tener que estar ayudando en una larga lista de cosas, asegura que es muy divertida. «Pensaba que aquí íbamos a tener algún día más tranquilo, pero la realidad es que desde que la feria empezó hemos estado todos los días a muerte. El domingo quizá fue más tranquilo que el resto, pero de todas formas hubo mucha gente en la caseta», señala Estefanía.

