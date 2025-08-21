Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

«Hace mucho calor, voy a ocho botellas de agua por día»

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:16

Llega sobre las 13.30 horas al recinto del Real Cortijo de Torres y no se va hasta cerca de las 20.30. La joven ... malagueña Marina Plaza, de 24 años, está viviendo su primera vez como relaciones públicas en la Feria de Málaga y comenta con SUR cómo está siendo su experiencia de trabajo para la caseta Maritrini. «Hace mucho calor, voy a ocho botellas de agua por día porque es imposible aguantar», confiesa Marina, que ha estudiado Terapia Ocupacional y se prepara para las oposiciones del SAS, «aunque en feria es imposible estudiar, ya me pongo con más tiempo en cuanto empiece septiembre», aclara.

