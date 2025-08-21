Cabalgando por la feria entre generaciones

A las siete de la mañana ya están comenzando la jornada en la cuadra dando de comer a los caballos y preparando el estilismo de ... los que van a salir ese día. Esta es la historia de la joven malagueña Ainhoa Martín Acedo y su familia, de la Ganadería Martín. Pero podría ser una de tantas que pasean por Cortijo de Torres en estos días de feria: más de 1.500 caballos y unos 300 carruajes. «Desde pequeña estoy en este mundo, me he criado entre caballos», cuenta Ainhoa Martín. Ahora, a sus 24 años, se dedica plenamente a este oficio durante todo el año: «Esto no es sólo cosa de la Feria de Málaga, la gran parte de los caballistas que estamos aquí trabajamos con ellos todos los días del año con un cuidado y mantenimiento continuo», asegura y explica sobre su trabajo en la Ganadería Martín, donde tiene alrededor de 30 caballos.

Suelen llegar sobre las dos del mediodía al recinto y a eso de las siete u ocho, aproximadamente, lo dejan para reunirse todos en un bar de Los Prados como tradición. Ainhoa Martín no conoce ningún día de feria sin acordarse del caballo, sus amigos y familia: «Esto es lo que recuerdo de la Feria de Málaga y es muy bonito porque somos jóvenes y estamos defendiendo y manteniendo una tradición que nos identifica como malagueños».

Ampliar Salvador Salas

La feria también es de los caballistas y por eso no quieren perder esta costumbre con el tradicional Paseo de Enganches y Caballos en el real. «Hay muchos pequeños que están teniendo mucha afición, ahora hace falta que también lleguen con ganas de aprender», comenta esperanzada la joven. Lamenta las críticas que sufren cada año: «Lo que peor llevo de esto es el poco conocimiento que tienen las personas sobre los caballos porque critican sin ser conscientes. Siempre dicen que cómo pueden llevar tanta baba en la boca, que eso es sed... Pero lo que no saben es que eso es porque está a gusto», defiende la caballista, que denuncia «el poco respeto por los caballos de las personas que están en las calles del real».

Aunque sí que son muchos, sobre todo los visitantes, los que se quedan impresionados e incluso les piden fotos con los caballos: «Los que vienen de fuera lo valoran mucho más y ven la verdadera belleza y tradición de nuestra tierra que hay en los caballos. Es una pena que no lo valoren bien todos los malagueños», lamenta Carlos, otro de los caballistas del real de la feria.

Entre las novedades de este año en el real de Cortijo de Torres está el acceso de los caballos mediante un código QR que los caballistas pudieron adquirir desde la página del Ayuntamiento de Málaga. El recinto cuenta también con cuadras y abrevaderos para cumplir con la ley de bienestar animal. «También tenemos servicio veterinario para velar por la salud de los équidos. El recorrido del paseo de caballos tiene una longitud aproximada de dos kilómetros», explicaron desde el Ayuntamiento de Málaga en la presentación de la feria.

Desde el Centro de Exhibición Ecuestre de la feria se acogerán en total 17 espectáculos en estos días de feria con pases cada jornada a las 16.00 y 22.00 horas. Todos los días, de 12.00 a 20.00 horas es cuando se produce en las calles del Real Cortijo de Torres el tradicional Paseo de Enganches y Caballos. «Seguiremos con esta bonita costumbre todo lo que podamos», asegura Ainhoa Martín.