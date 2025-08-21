Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cabalgando por la feria entre generaciones

Marilú Báez

En familia ·

Más de 1.500 caballos y unos 300 carruajes pasean estos días por el real de Cortijo de Torres. Las historias van de padres a hijos, como el caso de la malagueña Ainhoa Martín: «Me he criado entre caballos»

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Jueves, 21 de agosto 2025, 02:00

A las siete de la mañana ya están comenzando la jornada en la cuadra dando de comer a los caballos y preparando el estilismo de ... los que van a salir ese día. Esta es la historia de la joven malagueña Ainhoa Martín Acedo y su familia, de la Ganadería Martín. Pero podría ser una de tantas que pasean por Cortijo de Torres en estos días de feria: más de 1.500 caballos y unos 300 carruajes. «Desde pequeña estoy en este mundo, me he criado entre caballos», cuenta Ainhoa Martín. Ahora, a sus 24 años, se dedica plenamente a este oficio durante todo el año: «Esto no es sólo cosa de la Feria de Málaga, la gran parte de los caballistas que estamos aquí trabajamos con ellos todos los días del año con un cuidado y mantenimiento continuo», asegura y explica sobre su trabajo en la Ganadería Martín, donde tiene alrededor de 30 caballos.

