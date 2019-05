Daniel Pérez: «La pelota está en otro tejado, no hay mayorías absolutas y el escenario está abierto» Daniel Pérez se abraza a la número dos de su lista, Begoña Medina, junto a Ruiz Espejo, a la izquierda. / Ñito Salas El candidato del PSOE anuncia que trabajará por un pacto con Ciudadanos y Adelante Málaga para intentar arrebatar la alcaldía al PP JESÚS HINOJOSA Málaga Lunes, 27 mayo 2019, 01:23

Aunque los primeros porcentajes de recuentos de votos otorgaban al PSOE opciones de arrebatar la alcaldía de Málaga al PP con la suma de Adelante Málaga, las esperanzas de los socialistas se diluyeron cuando el escrutinio otorgó 14 concejales a la lista encabezada por Francisco de la Torre. Comenzaron entonces las caras de desilusión en la sede del PSOE, donde siguieron los resultados el secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, y el candidato para la capital, Daniel Pérez, junto con integrantes de su lista. Los socialistas pasan de nueve a doce concejales pero no suman las actas suficientes para la mayoría absoluta con Adelante Málaga sin el apoyo de Ciudadanos.

Precisamente en el diálogo con la formación naranja para buscar la posibilidad de arrebatar la alcaldía a De la Torre ha incidido durante su comparecencia el candidato socialista. «La pelota está en otro tejado», ha señalado Pérez en relación a Ciudadanos, con cuyo candidato y hasta ahora portavoz, Juan Cassá, ha hablado por teléfono esta misma noche. «Estamos en disposición de sentarnos para hablar del futuro de Málaga. Ahora mismo no hay mayorías absolutas y el escenario está abierto», ha remarcado el cabeza de lista de los socialistas, quien ha lanzado un mensaje soterrado a los dirigentes de Ciudadanos, que rompieron el pacto de investidura con el alcalde a raíz del 'caso Villas del Arenal' por el que todavía se mantienen como investigados por la vía judicial el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, y el coordinador general de Urbanismo, José Cardador, tras archivarse la causa para la concejala Teresa Porras. «La ciudadanía no quiere que haya un gobierno donde haya investigados por corrupción en sus listas», ha apuntado.

«Hemos conseguido 77.000 votos y es un resultado muy bueno para una ciudad que lleva mucho tiempo paralizada. La mayoría de los malagueños, más de 120.000, han votado cambio, y hay que trabajar por ese cambio que es posible. Estamos muy contentos con el resultado», ha afirmado Daniel Pérez, aunque ha confesado a renglón seguido que le habría gustado «tener un resultado mejor».

Conversación con Cassá

Respecto a su conversación de esta noche con el candidato de Ciudadano, Pérez ha comentado que ha sido «cordial». «Siempre hemos tenido una buena relación. Ha estado receptivo, hemos podido hablar como siempre», ha remarcado. Asimismo, ha recordado que también tienen «una puerta abierta al diálogo» con Adelante Málaga, con cuyo cabeza de cartel, Eduarzo Zorrilla, también ha hablado por teléfono. «También he llamado al candidato del PP pero no me lo ha cogido, estaría ocupado», ha apuntado.

«Igual que he trabajado por ganar la campaña, voy a seguir trabajando por ese cambio que se puede dar en la ciudad de Málaga», ha concluido Daniel Pérez, quien ha lamentado que la izquierda no haya podido sumar más actas de concejal al quedar no obtener representación en la Casona del Parque la lista de Málaga Ahora. «Son 4.300 votos que no han podido sumarse. Eso estaba en su mano, pero había que haber tenido la altura de miras para una oportunidad histórica», ha agregado.

Por su parte, José Luis Ruiz Espejo ha felicitado al PP por su victoria en las elecciones municipales en la provincia, pero ha destacado que la victoria ha sido para el PSOE en el caso de las europeas, «de forma contundente, once puntos por encima del PP», ha subrayado. «Los malagueños han confiado en el proyecto que frena a la ultraderecha en la provincia. Hemos dado una lección de confianza», ha declarado.

Asimismo, respecto a los casos de municipios en los que el PSOE no ha obtenido la mayoría suficiente para gobernar, ha anunciado que van a trabajar «por dar estabilidad» en esas localidades y «liderar gobiernos de progreso». «Vamos a cerrar la puerta a la ultraderecha, es la única condición que vamos a poner para trazar gobiernos donde no hay mayoría absoluta. Nuestro objetivo es trabajar y no defraudar a un solo votante», ha concluido.