Candidaturas a las elecciones municipales en Benadalid

TITULARES
1. ANTONIO VERA VÁZQUEZ
2.MARIA ARANDA MARTÍN
3.JUAN ANTONIO GARCÍA ANDRADES
4. ISIDORO SÁNCHEZ VÁZQUEZ
5.MARÍA DEL ROSARIO ROBLES CARRILLO
SUPLENTES
SIN CANDIDATOS
TITULARES
1.JUAN MANUEL GUTIÉRREZ ANDRADES
2. JOAQUINA BELÉN GODINO VÁZQUEZ
3.MARÍA DOLORES MANCEBO GUERRERO
4.ANTONIO BENÍTEZ ANDRADES
5.LEONOR ANDRADES PERALES
SUPLENTES
SIN CANDIDATOS
TITULARES
1. JUAN MANUEL MORENO PACHECO
2. PABLO GARCÍA GUILLÉN (INDEPENDIENTE)
3.MANUELA PÉREZ PIÑA
4.LAURA MORENO PÉREZ
5.BERNARDO FERNÁNDEZ CERVANTES
SUPLENTES
SIN CANDIDATOS