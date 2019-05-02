Candidaturas a las elecciones municipales en Benadalid

Todas las listas que concurren este 26M en Benadalid

SUR

LISTA DE BENADALID UNIDO (A.E.BENADALID UNIDO)

TITULARES

1. ANTONIO VERA VÁZQUEZ

2.MARIA ARANDA MARTÍN

3.JUAN ANTONIO GARCÍA ANDRADES

4. ISIDORO SÁNCHEZ VÁZQUEZ

5.MARÍA DEL ROSARIO ROBLES CARRILLO

SUPLENTES

SIN CANDIDATOS

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)

TITULARES

1.JUAN MANUEL GUTIÉRREZ ANDRADES

2. JOAQUINA BELÉN GODINO VÁZQUEZ

3.MARÍA DOLORES MANCEBO GUERRERO

4.ANTONIO BENÍTEZ ANDRADES

5.LEONOR ANDRADES PERALES

SUPLENTES

SIN CANDIDATOS

LISTA DEL PARTIDO POPULAR (PP)

TITULARES

1. JUAN MANUEL MORENO PACHECO

2. PABLO GARCÍA GUILLÉN (INDEPENDIENTE)

3.MANUELA PÉREZ PIÑA

4.LAURA MORENO PÉREZ

5.BERNARDO FERNÁNDEZ CERVANTES

SUPLENTES

SIN CANDIDATOS

Temas

Benadalid

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