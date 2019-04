Esquerra gana por primera vez en Cataluña y podría ser clave para la gobernabilidad El candidato de ERC al Congreso Gabriel Rufián al conocerse los primeros resultados parciales de la elecciones del 28A. / Alberto Estévez (Efe) El independentismo obtiene el mejor resultado de su historia en unas generales y obtiene casi la mitad de los escaños CRISTIAN REINO Barcelona Domingo, 28 abril 2019, 23:17

La Cataluña electoral ha dado este domingo un vuelco histórico. Esquerra ha obtenido el mejor resultado de su historia y se ha impuesto por primera vez en unas elecciones generales. No solo eso. De nueve diputados en las pasadas elecciones, pasa a tener quince y se convierte en la fuerza de referencia de Cataluña en el Congreso. ERC siempre salía mejor parada en las encuestas que en los resultados finales. Este domingo no ha sido así y los republicanos han confirmado los pronósticos y han asestado una dura victoria a JxCat, con quien se juega la hegemonía del soberanismo.

Fuentes republicanas afirman que las elecciones más importantes para ellos son las municipales y que afrontaban las generales como la primera vuelta. Tras la victoria de, que se ha producido también en la ciudad de Barcelona, Esquerra está en disposición de erigirse en la formación hegemónica del soberanismo. Esa posición se la disputa a JxCat. Los sondeos castigaban de manera severa a los de Carles Puigdemont, quienes al final han conseguido salvar los muebles. Tenían ocho diputados y retienen siete, por tanto han conseguido aguantar el tirón de ERC. Esquerra tenía tres objetivos en estas elecciones: ganar las elecciones en Cataluña, tener un resultado que les situara en una situación clave para la gobernabilidad y que el PSOE tuviera un buen resultado para que Pedro Sánchez saliera fortalecido y con más margen para negociar.

Los republicanos han estado a punto de lograr los tres objetivos. Porque serán claves, pero no son los únicos socios posibles que tiene el líder socialista para la investidura. «Estamos esperando la llamada de Sánchez», apuntan fuentes republicanas. «Sánchez tiene que elegir: o la coalición de la moción de censura o se alía con Ciudadanos», señalan fuentes republicanas. Fuentes próximas a Oriol Junqueras, quien aseguró en campaña que su intención es recoger el acta de diputado (concurría como cabeza de lista) apuntan que harán todo lo posible para que Sánchez no se alíe con Cs. «Le vamos a ofrecer la investidura gratis», apuntan. «Nuestra estrategia es ir a Madrid a ponérselo fácil a Sánchez, de entrada. Que no tenga excusa para pactar con Ciudadanos. Otra cosa ya será la gobernabilidad», aseguran en ERC. Esquerra ha visto cómo se ha refrendado su apuesta por la moderación en el independentismo, frente a la estrategia más rupturista de JxCat. La gran participación en Cataluña se ha traducido en casi un millón de votos para ERC. Junqueras ha ganado el primer 'round' contra Puigdemont.

Además de los 15 escaños de ERC, el PSC pasa de siete a a 12 diputados, los comunes pierden cinco de los 12 parlamentarios y Cs se queda en la misma posición con cinco. El PP, por su parte, pierde cinco de sus seis escaños catalanes y fracasa la estrategia con Cayetana Álvarez de Toledo, mientras que Vox obtiene uno de los diputados catalanes.

Al margen del resultado por partidos, el otro vuelco de las elecciones generales en Cataluña se produce en el equilibrio de los bloques. Los constitucionalistas siempre se han impuesto en las generales de manera amplia. En este caso, las distancias se han reducido al máximo. Así, la suma de las fuerzas secesionistas fue de 17 diputados en 2016 y en este caso es de 22, de los 48 diputados catalanes. Este resultado se ha registrado tras una participación histórica. Hace tres años, votaron el 63% de los catalanes censados. Este domingo han acudido a los colegios el 77%.