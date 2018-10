La malagueña Eva Ramos, candidata a la presidencia de la Junta por el PACMA Eva Ramos. La formación defiende una Andalucía «pionera» en la lucha contra el maltrato animal, sostenible y que proteja a las personas más vulnerables ANTONIO M. ROMERO Miércoles, 31 octubre 2018, 13:44

La abogada malagueña Eva Ramos es la candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía por el Partido Animalista contra el Maltrato Animal (PACMA), en las elecciones autonómicas del próximo 2 de diciembre, según ha anunciado la formación en el mismo día en que el BOJA ha publicado las candidaturas presentadas a los comicios regionales.

Ramos, licenciada en Derecho, Máster en Criminalidad e Intervención Social en Menores y Titulada Superior en Lengua Francesa, encabeza la candidatura del PACMA por Málaga. La aspirante ha especializado su trayectoria profesional en el ámbito jurídico, concretamente, en la protección y defensa de los animales. En 2011 impulsó la Iniciativa Popular No Al Maltrato Animal, que presentó 400.000 firmas por el endurecimiento de las penas por maltrato animal y se ha encargado de elaborar la Ley General de Bienestar y Protección de los Animales (Ley Cero) que el Partido Animalista presentó en el Congreso.

El programa del Partido Animalista defiende una Andalucía «pionera» en la lucha contra el maltrato animal, sostenible y que proteja a las personas más vulnerables. En este sentido la protección de los animales volverá a ser el eje central de su proyecto político que, además, incorporará profundas propuestas para preservar el medioambiente y velar por la estabilidad económica y social de los andaluces.

La intención de PACMA es que la política animalista en Andalucía dé «un giro completo» y la comunidad se convierta en pionera en materia de bienestar animal y para ello se enfrentarán a la tauromaquia, la caza y el abandono y sacrificio de animales en perreras. «Queremos una Andalucía sin maltrato animal. Donde no se sacrifiquen a animales en las perreras, donde no haya espectáculos crueles, donde no se mantengan cautivos a los animales con fines de entretenimiento y donde nuestros campos no sean un inmenso campo de tiro contra los animales. Por supuesto, sin coches de caballos en la plaza de la marina y sin servicio de burro-taxis en Mijas», expone Eva Ramos.

En las elecciones andaluzas de 2015 el PACMA obtuvo en Andalucía 31.735 votos (el 0,80%) lo que la situó como el octavo partido más respaldado por los andaluces. En el caso de Málaga, logró 7.082 puntos (el 1,05% de los sufragios) y el séptimo lugar en la preferencia de los malagueños tras PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos, IU y UpyD. Su intención, según explicó el partido en un comunicado, es obtener representación «para defender a los animales, el medioambiente y a las personas desde dentro del Parlamento».