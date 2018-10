Adelante Andalucía exigirá que el Parlamento sea presidido por un partido distinto al que gobierne 56:38 Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, en un momento de la entrevista con Manuel Castillo. / MIGUE FERNÁNDEZ Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo insisten en que no permitirán que haya un gobierno de la derecha en Andalucía pero no firmarán un pacto de investidura con el PSOE ANTONIO M. ROMERO Viernes, 26 octubre 2018, 00:48

Adelante Andalucía ha sacado conclusiones de la última legislatura autonómica y no quiere que en el futuro, tras las elecciones regionales del próximo 2 de diciembre, se repitan lo que, a su juicio, han sido algunos errores. En este sentido y dado que lo único cierto es que no habrá mayorías absolutas, la coalición electoral de Podemos e IU exigirá que el próximo presidente del Parlamento sea de un partido distinto al que ostente el gobierno de la Junta (en estos últimos tres años ha sido el socialista Juan Pablo Durán).

Así lo avanzaron anoche el tándem Teresa Rodríguez, candidata a la presidencia de la Junta y número uno por Málaga, y Antonio Maíllo, cabeza de lista por Sevilla, durante su entrevista en el programa 'La Alameda', coproducido por la televisión privada local 101TV y SUR, presentado por el director de este diario, Manuel Castillo, y donde se sometieron a las preguntas de los periodistas Javier Recio, María Dolores Tortosa, Ana Pérez-Bryan e Ignacio Martínez.

«No se puede repetir lo que pasó hace tres años con la configuración de la mesa del Parlamento», subrayó Maíllo, quien reconoció que su nombre sonó en 2015 para presidir el Parlamento pero que no hubo un ofrecimiento formal por parte del PP –principal partido de la oposición– para concretar esa propuesta. Cuestionado sobre si se ve como presidente de Parlamento, el líder andaluz de IU respondió: «Me veo como vicepresidente de la Junta».

Ambos dirigentes insistieron en que el gobierno socialista de la Junta está «caducado» y que Adelante Andalucía se presenta a los comicios como «una alternativa de gobierno, con capacidad de gobernar y con la posibilidad de que se puede gobernar de otra manera». En línea con el discurso que vienen manteniendo en esta precampaña, Rodríguez y Maíllo reiteraron que no van a entrar en ningún gobierno del PSOE si es la lista más votada y tampoco van a permitir que haya un ejecutivo del centro-derecha (PP y Ciudadanos) en Andalucía, que, según añadieron sólo será posible si suman 55 escaños y que ahora las encuestas «no le dan más allá de 44». Cuestionados a este respecto por cuál sería la fórmula para garantizar la gobernabilidad de la región, Teresa Rodríguez sostuvo que Adelante Andalucía «no va a cometer el mismo error» de Ciudadanos en 2015 al firmar un pacto de investidura que, a su juicio, el PSOE no ha cumplido, por lo que dijo que ellos no suscribirán ningún pacto de investidura y que buscarán llegar a acuerdos políticos sobre medidas concretas como, por ejemplo, una mayor optimización de los recursos de la sanidad pública con medidas como la apertura de los quirófanos y las consultas de pruebas diagnósticas por las tardes en un mayor porcentaje que el que se hace actualmente para reducir los conciertos que se hacen con hospitales privados.

Adelante Andalucía se mostró optimista sobre sus perspectivas electorales (su reto es superar los 20 parlamentarios logrados por Podemos e IU en la última legislatura) y lo verbalizó Teresa Rodríguez. La líder de Podemos en Andalucía recordó que en Cádiz, en las elecciones municipales de 2015, se pronosticaba que la formación morada debería apoyar al PSOE para desbancar al PP de la Alcaldía y finalmente, fueron los socialistas quienes apoyaron al candidato de Podemos. Un escenario que Rodríguez no descarta que pudiera repetirse a nivel andaluz.

Afirman que un gobierno de su coalición «replantearía y revisaría» el proyecto del metro

En clave malagueña, Teresa Rodríguez restó importancia a que sea una 'paracaidista' al presentarse por una provincia, Málaga, que no es la suya y subrayó que el futuro de Andalucía pasa por descentralizar y poner en valor «la multipolaridad» de la región.

Respecto a proyectos provinciales competencia de la Junta, Rodríguez apostó por resolver «la inoperancia» creada por la Junta y el Ayuntamiento de la capital sobre el tramo del metro al Hospital Civil y se mostró partidaria de mejorar la conectividad con el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA). Antonio Maíllo, por su parte, avanzó que un gobierno de Adelante Andalucía «replantearía y revisaría» el proyecto actual de metro al Civil, así como «la colaboración público-privada».

Maíllo consideró que el hecho de que Málaga no tenga un auditorio es «un desfase respecto a sí misma» y abogó por la colaboración entre las distintas administraciones para que este proyecto sea una realidad. Asimismo, el líder de IU planteó la necesidad de que el corredor ferroviario tenga dos vías y se establezcan alianzas entre los puertos andaluces y el tejido empresarial.

30:56 Vídeo.

La Junta aprobará el martes las ayudas para los afectados por las inundaciones

El consejo de gobierno de la Junta de Andalucía aprobará el próximo martes, en su reunión semanal, las ayudas para los afectados por la tromba de agua del pasado domingo y las consignaciones para reparar los equipamientos públicos que resultaron dañados. Así lo anunció anoche la presidenta del gobierno autonómico, Susana Díaz, durante su intervención, vía telefónica, en el programa 'La Alameda', presentado por el director de SUR, Manuel Castillo, y emitido por la televisión privada 101TV.

Díaz no dio ninguna cifra concreta de las partidas ya que aún se están evaluando los daños y recordó que las distintas consejerías están tasando las afecciones en centros educativos, en los cauces de ríos, arroyos y zonas forestales o en los caminos rurales que prestan servicio a las explotaciones agrícolas. Asimismo, la presidenta andaluza mandó un mensaje de «tranquilidad» a los emprendedores y autónomos, que también recibirán ayudas, y con los que se está trabajando para que a la mayor brevedad puedan reanudar su actividad, paralizada por los efectos de la gran tromba de agua.

Las ayudas que apruebe la Junta se unirán a las del Gobierno de la nación, cuyo Consejo de Ministros se reúne hoy en Sevilla para aprobar la declaración de zona catastrófica en los municipios afectados por las intensas lluvias.

En este punto y para destacar el grado que alcanzó la tromba de agua, Susana Díaz recordó que en Andalucía hubo más de cincuenta municipios afectados –una gran parte en Málaga– con una superficie «superior a alguna comunidad autónoma».

En sus declaraciones, Díaz destacó la colaboración institucional y ciudadana para hacer frente a los efectos de la lluvia y agradeció que los vecinos siguieran las indicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de los servicios de emergencia. Asimismo, volvió a lamentar el fallecimiento del bombero José Gil y dijo: «Las personas que dan la vida por intentar ayudar a otros no tienen precio, son impagables».

La presidenta andaluza hizo un llamamiento a sacar conclusiones de una tromba de agua que generó «miedo» y aludió a los efectos del cambio climático y a la necesidad de que «todos debemos colaborar» en un desarrollo sostenible. «El agua siempre saca las escrituras de propiedad y eso hay que tenerlo en cuenta», apostilló.