Aumentan las viviendas okupadas a la venta: ya hay 1.254 ofertadas en Málaga

La venta de viviendas sin posesión es un fenómeno creciente en el mercado inmobiliario español y también en el malagueño: un informe de Idealista basado ... en datos propios cifra en 1.254 los inmuebles okupados que estaban ofertados en el tercer trimestre en la provincia, de los que 304 están localizados en la ciudad de Málaga. Estas cifras sitúan a Málaga en quinta posición del ranking nacional en incidencia de este tipo de transacciones.

Las viviendas okupadas suponen el 3% del total de viviendas que hay en venta en España, según dicho portal inmobiliario. Ese porcentaje equivale a 23.010 viviendas que en sus anuncios reconocían sufrir un proceso de ocupación. La estadística todavía no permite conocer la evolución de este fenómeno.

Según Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, «a pesar de los intentos desde algunos lugares de quitar hierro al fenómeno de la ocupación de viviendas, el número de propietarios que se rinden hartos de esperar la intervención de la justicia es muy relevante, sobre todo porque les obliga a vender su propiedad a un precio que en muchas ocasiones roza el 50% del precio real. Tristemente, estas ventas son una realidad en el mercado y para revertirla son necesarias políticas que protejan a los propietarios, que les ofrezcan seguridad jurídica y que les aseguren la recuperación de su vivienda».

Gerona es la capital española en la que el fenómeno de la venta de viviendas okupadas es más acusado, ya que el 8,9% de las viviendas que se venden en la ciudad se anuncian como okupadas. Le siguen las ciudades de Tarragona (8,8%), Sevilla (8,4%), Almería (6,4%) y Murcia (6,3%). Por encima de la media nacional están también Lérida (5,7%), Huelva (5,6%), Huesca (5,2%), Barcelona (3,7%), Santa Cruz de Tenerife (3,6%) y Málaga (3,4%).

El resto de grandes mercados tiene un peso de las viviendas okupadas en venta inferior a la media: en Palma suponen el 2,5% del total, en Madrid el 2,4%, en Valencia el 2,3%, en Alicante el 1,9%, en San Sebastián el 1,7% y en Bilbao solo el 1%.

Soria es la única capital donde no existen viviendas okupadas a la venta

Soria es la única capital donde no existen viviendas okupadas a la venta, mientras que el peso en la ciudad de León solo alcanza al 0,2% de la oferta. Le siguen, con un 0,4%, las ciudades de Salamanca, Guadalajara y Segovia, mientras que con un 0,5% están Pamplona, Lugo y Melilla.

En cuanto a número absoluto de inmuebles, la ciudad de Barcelona lidera el ranking con 855 viviendas okupadas a la venta durante el tercer trimestre de 2025, seguida por Madrid con 776 viviendas en el mismo periodo. Sevilla (558) se sitúa en tercera posición, seguida por Murcia (427 viviendas), Málaga (304 viviendas), Valencia (200 viviendas), Palma (184 viviendas) y Almería (158 viviendas). Solo estas ocho capitales reúnen el 69% de todas las viviendas okupadas en venta de las capitales españolas.

De los grandes mercados, solo tres ciudades se quedan fuera de este pelotón de cabeza: Alicante, donde hubo 155 viviendas okupadas a la venta en el tercer trimestre de 2025, Bilbao con 31 viviendas y San Sebastián, donde esa cifra se queda en 27 viviendas okupadas.

Tras Soria, que no tiene, Segovia, Melilla y Teruel, con sólo dos viviendas sin posesión a la venta en cada una, son las capitales españolas con menos oferta en esta situación, seguidas por Guadalajara (tres viviendas), León (cuatro) Ávila (cuatro), Pamplona, Cuenca y Ceuta (cinco en cada una de ellas).

Incidencia por provincias

Por provincias, es también Barcelona la que más peso de viviendas okupadas tiene en el mercado de venta, ya que el 7,9% de toda la oferta en la misma está en esta situación. Le siguen las provincias de Sevilla (6,6%), Toledo (5,3%), Huelva (5,1%) y Almería (5,1%). Con una tasa superior a la media nacional están también las provincias de Murcia (4,9%), Tarragona (4,4%), Lleida (4,3%), Girona (3,7%) y Las Palmas (3,2%). En Madrid la tasa se encuentra en el 2,7%.

Soria, por su parte, es la provincia con una menor incidencia, ya que solo alcanza el 0,1%. Le siguen Ourense (0,4%), Palencia (0,6%), Salamanca y Ávila (0,7% en ambos casos).

En número absoluto de viviendas, Barcelona también es la primera provincia del ranking: 6.587. Le siguen Madrid (1.542 viviendas), Murcia (1.395 viviendas), Alicante (1.265 viviendas), Málaga (1.254 viviendas), Sevilla (1.222 viviendas), Girona (1.101 viviendas) y Tarragona (1.001 viviendas), las únicas con más de 1.000 unidades. En el lado opuesto está la provincia de Soria, con una solo vivienda, y tras ella se sitúan Palencia (15 viviendas), Teruel (16 viviendas) y Ávila (19 viviendas).

Por comunidades autónomas

Con estos datos, se revela que el 39% de todas las viviendas okupadas a la venta en España están en Cataluña, seguida por Andalucía, que concentra el 22% del total, y la Comunitat Valenciana, con el 11%. La Comunidad de Madrid dispone del 7% de esta oferta, mientras que en Murcia encontramos el 6%. La distribución por comunidades autónomas se completa con el 4% de Castilla-La Mancha, el 3% de Canarias y el 2% de Baleares. En todas las demás comunidades se quedan en un 1%, excepto en La Rioja y Navarra, donde la baja incidencia de este fenómeno hace que no tengan peso estadístico en este ranking.