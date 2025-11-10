Vida Premium en Málaga: el sello urbano de Grupo Premium

En 2011 comenzó el viaje de Grupo Premium con la apertura de una terraza en pleno centro de Málaga, la Terraza de San Telmo, en ... aquel entonces bautizada como Terraza Oasis. Rápidamente, el proyecto fue tomando cuerpo y la filosofía quedó clara: espacios urbanos, diseñados con gusto, que combinan alojamiento, gastronomía, ocio y un ambiente que invita tanto al visitante como al malagueño.

A partir de ahí, el grupo fue ampliando su 'familia': hoteles boutique, apartamentos turísticos, restaurantes de autor, terrazas con vistas... Cada paso se ha mantenido en Málaga, dando forma a una oferta local con sello propio.

José Manuel Montalvo, director general del grupo y uno de sus fundadores, suele destacar que el secreto del éxito es disfrutar con lo que se hace. Esa visión cercana y apasionada ha convertido a Grupo Premium en un referente del nuevo estilo de hospitalidad malagueña.

El ADN de Grupo Premium está profundamente ligado a Málaga. Todos sus proyectos se concentran en el núcleo urbano, lo que les permite conectar con la vida diaria de la ciudad.

Cuatro grandes líneas de negocio

La propuesta empresarial de Grupo Premium se articula en cuatro grandes líneas de negocio, que se combinan entre sí. Por una parte, alojamiento boutique urbano: dos hoteles ya consolidados y un tercero en camino, además de dos edificios de apartamentos turísticos en el centro de Málaga. Otra área sería la de gastronomía y ocio con estilo: restaurantes como Batik o Bendito, terrazas con vistas al skyline malagueño, una micro-fábrica de cerveza urbana en el Soho o un espacio de experiencias gastronómicas y sensoriales, Yubá Experience, todo en pleno centro urbano. Dentro del apartado de eventos y versatilidad, incluyen espacios adaptados para reuniones, celebraciones y experiencias privadas, con la misma atención al detalle que caracteriza al grupo. Por último, cuentan con Preámbulo, la No- agenda de eventos temáticos, uno de los principales estandartes del grupo. Una agenda mensual de eventos que abarca desde cenas temáticas hasta talleres interactivos y fiestas, todo diseñado para enriquecer y complementar la propuesta cultural de Málaga.

La apuesta tecnológica del grupo también tiene nombre propio: Marysol, la asistente virtual de inteligencia artificial. Marysol atiende reservas, responde consultas y ofrece recomendaciones personalizadas, todo con un toque de acento malagueño.

Y ahí no acaban las apuestas de Grupo Premium por la innovación: próximamente lanzará una nueva línea de servicios que integrará gafas de realidad virtual en sus experiencias gastronómicas y eventos privados.

Con proyectos ya en marcha —como el hotel boutique que se abrirá a finales de 2026 en la calle Biedma— Grupo Premium sigue consolidando su oferta en Málaga.