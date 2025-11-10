Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Recepción del Hotel Málaga Premium: el alojamiento boutique urbano es una de sus áreas de negocio.

Vida Premium en Málaga: el sello urbano de Grupo Premium

Consolida su presencia en la ciudad con hoteles boutique, apartamentos turísticos, restaurantes de autor, terrazas y nuevos proyectos para 2026

SUR

Málaga

Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00

En 2011 comenzó el viaje de Grupo Premium con la apertura de una terraza en pleno centro de Málaga, la Terraza de San Telmo, en ... aquel entonces bautizada como Terraza Oasis. Rápidamente, el proyecto fue tomando cuerpo y la filosofía quedó clara: espacios urbanos, diseñados con gusto, que combinan alojamiento, gastronomía, ocio y un ambiente que invita tanto al visitante como al malagueño.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

