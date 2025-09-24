Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

E. C.

El Supremo avala que las empresas no tengan que facilitar sillas ergonómicas a todos sus teletrabajadores

En la sentencia, la empresa demandada por UGT no contemplaba la entrega de este material ni en el convenio ni en acuerdos

EP

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 19:20

El Tribunal Supremo ha confirmado este miércoles el rechazo a una demanda de conflicto colectivo del sindicato UGT que reclamaba que se facilitaran sillas ergonómicas ... a todos los trabajadores de una empresa acogidos a la modalidad de teletrabajo y no solo a quienes lo requerían por problemas de salud.

