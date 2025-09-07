El SAE busca jardineros para trabajar en Andalucía

El Servicio Andaluz de Empleo ha activado nuevas bolsas de empleo para trabajar como jardinero en diferentes puntos de Andalucía. A través de su página ... web ha convocado vacantes en las provincias de Málaga, Sevilla y Granada.

En la provincia de Málaga tiene publicadas siete vacantes: Tres para operarios de jardinería y mantenimiento de edificios en Fuengirola, dos de jardinero con discapacidad mínima del 33% para trabajar en Fuengirola y otras dos para mantenimiento de residencial y piscina en Torremolinos.

Para la primera de las ofertas en Fuengirola se ofrece un contrato laboral temporal de 1.381 euros brutos mensuales; para los puestos para discapacitados se anuncia un sueldo de 1.382 euros brutos al mes y para el trabajo en Torremolinos se ofrecen contratos para trabajar de fijo discontinuo y un sueldo de 1.429 euros brutos al mes.

Además, en el resto de la región se ofertan tres vacantes de jardineros oficiales de 1ª con conocimientos en plantas asiáticas para trabajar en Morón de la Frontera (Sevilla) y una vacante para trabajar de jardinero en Granada capital, con un contrato indefinido y una salario de 1036 euros brutos al mes.

El Servicio Andaluz de Empleo recuerda a los aspirantes que para optar a estas ofertas hay que tener nacionalidad española, ser miembro de un Estado de la Unión Europea o, tener permiso legal de trabajo y residencia en España.

Las personas interesadas pueden inscribirse en las ofertas correspondientes a través de la página web del SAE.