Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alumnos de un grado de formación profesional, en clase María Guerra

La mitad de las ofertas de empleo se dirigen a titulados en formación profesional

El número de empresas que solicitan este perfil de trabajador se dispara en los dos últimos años y ya se necesitan más del doble que universitarios

José A. González

José A. González

Jueves, 18 de septiembre 2025, 09:44

La Formación Profesional se asienta en España como un motor de empleabilidad. Los departamentos de recursos humanos de las empresas buscan estudiantes con este nivel ... formativo para reforzar sus plantillas y casi la mitad de las nuevas ofertas de empleo publicadas busca estos perfiles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerto a un joven malagueño en el río Támesis
  2. 2 Detenido el conductor del coche en el que murió la joven ilustradora de 26 años en Estepona
  3. 3 Un ladrón manda a la UCI a una mujer mayor que lo sorprendió cuando robaba en su casa en Málaga
  4. 4 Una nueva vida para El Caracol, la histórica cafetería de La Victoria en Málaga
  5. 5

    La Junta frena el hotel de cinco estrellas en el garaje Las Delicias de Málaga: este es el motivo
  6. 6 Cambios en las horas lectivas del profesorado: así es la nueva ley que prepara el Gobierno
  7. 7 Muere un turista en una piscina en Marbella, donde jugaba con un amigo tras consumir alcohol y droga
  8. 8 Novedades en Distrito Zeta: esta es la nueva promoción de viviendas en Málaga
  9. 9 Contundente rechazo de hosteleros y empresarios de Málaga a la futura ley que prohibirá fumar en las terrazas
  10. 10 El Infoca da por controlado el incendio forestal declarado en Parauta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La mitad de las ofertas de empleo se dirigen a titulados en formación profesional

La mitad de las ofertas de empleo se dirigen a titulados en formación profesional