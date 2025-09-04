El Estado perderá en la próxima década a la mitad de sus funcionarios ante la oleada de jubilaciones

La oleada de jubilaciones de funcionarios pone un brete al Estado, que afrontará a lo largo de esta próxima década la pérdida de la mitad ... de su plantilla, lo que puede provocar serios problemas de funcionamiento en los servicios que se prestan a la ciudadanía ante el déficit de experiencia y talento que sufrirá. Así lo advierte UGT en un comunicado enviado este jueves por su federación de servicios públicos, que reclama al Gobierno un plan estratégico plurianual para paliar esta sangría de bajas.

El envejecimiento se está apoderando de la plantilla de la Administración General del Estado, que adolece de una falta de relevo generacional. Hasta tal punto de que de aquí a 2035 debe afrontar la jubilación masiva de casi 90.000 empleados públicos: 67.500 funcionarios de carrera y 22.200 personal laboral fijo, según admite el Ministerio de Función Pública en un informe publicado recientemente. Esto se debe a que casi el 60% de la plantilla de la Administración del Estado (el 57%) tiene 50 años o más, mientras sslo un 20% es menor de 40 años, según destaca UGT con datos del Boletín del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

A pesar del ligero rejuvenecimiento observado en los últimos años —la edad media del personal ha bajado por primera vez en una década de los 50 años, situándose en 49,89—, la tendencia general sigue siendo preocupante , con especial incidencia en el personal funcionario de carrera del grupo C2, donde el 78,7% tiene 50 años o más.

Jubilación parcial

UGT denuncia que «este envejecimiento y la falta de relevo generacional en la Administración del Estado son fruto de políticas de personal inadecuadas y sostenidas en el tiempo». En este sentido, advierten de que la situación se grava ante la dificultad en la aplicación de la jubilación parcial o la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, que impide la eliminación de esta tasa de reposición de efectivos como anunció el Gobierno que haría a partir de la Oferta de Empleo Público de 2025. Por ello, el sindicato reclama implementar un plan estratégico plurianual de recursos humanos en la Administración General del Estado.

«Si no se adoptan medidas urgentes, la Administración del Estado corre el riesgo de perder en pocos años una parte sustancial de su capital humano y de su experiencia acumulada, lo que puede afectar gravemente a la calidad de los servicios públicos que presta a la ciudadanía», denuncia UGT.