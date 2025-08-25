Las empresas están obligadas a informar sobre sus vacantes: hasta 750 euros de multa si no lo hacen
Dicha obligación la recoge el Estatuto de los Trabajadores y la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social
Málaga
Lunes, 25 de agosto 2025, 00:32
Comunicar los puestos que hay disponibles en una empresa es una obligación que deben cumplir todas las compañías para no enfrentarse a una sanción. Así ... lo recoge el Estatuto de los Trabajadores, que considera dicho incumplimiento como una infracción leve castigada con 750 euros de multa.
Dicha obligación viene recogida en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Según se refleja en el artículo 6.5, las empresas están obligadas a informar de esos puestos disponibles a los trabajadores a tiempo parcial, a los trabajadores a distancia, a los trabajadores con contratos de duración determinada o temporales, incluidos los formativos, y a los trabajadores fijos-discontinuos.
En caso de no cumplir con lo que determina el estatuto, la empresa se expone a recibir una sanción económica. La cantidad a la que deberá hacer frente variará en función de su gravedad y oscilará entre los 70 y los 750 euros.
Con esta norma se pretende que los trabajadores dispongan cada vez de empleos más estables y logren mejores posiciones dentro de las empresas. Dicha comunicación, por su parte, podrá realizarse por cualquiera de los medios habilitados.
