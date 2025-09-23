Disneyland París seleccionará trabajadores en Andalucía: la fecha del casting

La magia de Disney puede tener acento andaluz. DisneyLand París ha anunciado que buscará en la región personal para trabajar en sus parques, dentro de ... su 'Casting Tour 2025'. La oferta -publicada en el portal de empleo Disney Careers- fija el proceso de selección para el próximo 14 de octubre. ¿El sitio? El Hotel Meliá Lebreros (ubicado en calle Luis de Morales, 2) en Sevilla. La hora no la detalla, pero en otras convocatorias ha arrancado alrededor de las 9.00 horas.

«Esta iniciativa se dirige a quienes desean iniciar su carrera profesional en un entorno multicultural, mágico y dinámico», destacan desde la compañía. Sobre los perfiles que buscan, Disney precisa que requieren «talentos para nuestros Parques, Hoteles y Disney Village». Y concretan:

- Camareros

- Cocineros

- Barman

- Empleados de restauración

- Vendedores de tienda

- Operadores de atracciones

- Agentes de recepción y de taquilla

«¡Y muchos más!», añaden. Los contratos que se ofrecen según reza el anuncio son tanto temporales -«(35horas/semana) de 2 a 8 meses entre marzo y octubre de 2026 con disponibilidad obligatoria en julio y agosto» como indefinidos, en este caso disponibles a partir de diciembre de 2025. «Algunos candidatos podrán recibir una oferta de contrato el mismo día», advierten. «Ya sea tu primer trabajo o un nuevo reto profesional, buscamos personas motivadas y entusiastas», subrayan. Además del empleo, los seleccionado podrán optar en algunos casos a alojamiento a precios ajustados (plazas limitadas).

Las entrevistas en Sevilla se realizarán en francés, «con posible evaluación de inglés», avisan. Sobre las condiciones de contratación, la compañía explica que se requerirá documento nacional de identidad de un país de la Unión Europea. Las comidas no están incluidas -aunque se ofrece un menú en un comedor de empresa a un coste aproximado de 3 euros-. Los gastos de transporte serán reembolsados bajo condiciones (hasta 150 euros).

Los interesados en el casting de Sevilla pueden apuntarse online o presentarse directamente el día del evento. «Además, los candidatos que no estén disponibles en esta fecha tienen la posibilidad, durante todo el año, de presentar su candidatura en línea en el sitio de empleos de Disneyland París y realizar una entrevista por videoconferencia o en una jornada de contratación en Marne-la-Vallée», precisan.