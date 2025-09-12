Club Med busca a 600 trabajadores para sus resorts de lujo este invierno: estos son los puestos y requisitos

Club Med, empresa de referencia en el sector turístico, busca a más de 600 candidatos para trabajar en sus resorts de lujo durante la próxima ... temporada de invierno. Para ello, la compañía estará presente en eventos dedicados a la selección de personal, como la Jornada de Talent Day organizada en Gijón el próximo 30 de septiembre, la Jornada de reclutamiento que se celebrará en Club Magna Marbella el próximo 18 de noviembre u otros eventos en ciudades como Sevilla o Valencia.

Según ha explicado Club Med en una nota enviada a los medios esta campaña de contratación busca profesionales procedentes del sur de Europa (Italia, España, Portugal, Grecia, Suiza) para sus Resorts Premium y Club Med Exclusive Collection, que vuelven a abrir sus puertas a profesionales de todos los ámbitos.

En concreto la contratación distingue hasta seis categorías profesionales diferentes: Hostelería, Cocina, Alimentación y Bebidas, Soporte y Ventas, Cuidado infantil, Bienestar, Deportes, Artes y Entretenimiento. «Se buscan talentos apasionados, con o sin título universitario y con experiencia previa. Jóvenes profesionales, perfiles en reconversión o expertos confirmados: lo que marca la diferencia es el gusto por el servicio, las ganas de compartir, la amabilidad y el espíritu de superación».

Perfiles demandados

De esta forma, según informa Club Med, se busca personal para cubrir puestos tales como asistente jefe de cocina, ayudantes de pastelería y cocina, camarero, recepcionista, empleado de lavandería o de habitaciones. También requieren monitor de asistencia infantil, monitor de deportes, mozo de almacén o técnico de iluminación, entre otros puestos.

Ampliar Principales perfiles demandados. SUR

«Elegir Club Med significa entrar a formar parte de una empresa que impulsa las trayectorias profesionales. A lo largo de su carrera, nuestros empleados disfrutan de un acompañamiento personalizado, formación continua y numerosas oportunidades de movilidad entre más de los 70 resorts», explican. «La vida cotidiana en el Resort también incluye un paquete completo: alojamiento y comidas incluidos con una cuota y acceso a las instalaciones, al material y a las actividades (piscina, gimnasio, esquí, etc.)», agregan.

Cómo participar en la selección de personal

Los interesados en formar parte del proceso de selección deben dirigirse a la web clubmedjobs.com. La compañía señala que las vacantes se irán publicando de forma progresiva y se actualizarán a lo largo de toda la temporada.

Club Med, la empresa turística de lujo, fue fundada en 1950 con la idea de que «el objetivo de la vida es ser feliz». «Nuestra misión es crear cada día momentos de felicidad y compartirlos con nuestros clientes, en los cerca de 70 Resorts Premium y Exclusive Collection situados en los lugares más bellos del mundo», resalta la compañía.

En la actualidad cuentan con más de 25.000 trabajadores que trabajan para crear experiencias vacacionales en sus complejos turísticos.