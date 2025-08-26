Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Buscan a 200 personas para trabajar en la campaña del mango en la Axarquía

Las personas interesadas realizarán labores de envasado en la fábrica de Trops, uno de los principales productores del país

Juan Soto

Juan Soto

Málaga

Martes, 26 de agosto 2025, 12:42

La empresa malagueña Trops está buscando a 200 personas para trabajar en la campaña de recogida del mango en la Axarquía. En concreto está seleccionando ... a envasadores para trabajar en la propia fábrica a partir del próximo mes de septiembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

