Buscan a 200 personas para trabajar en la campaña del mango en la Axarquía
Las personas interesadas realizarán labores de envasado en la fábrica de Trops, uno de los principales productores del país
Málaga
Martes, 26 de agosto 2025, 12:42
La empresa malagueña Trops está buscando a 200 personas para trabajar en la campaña de recogida del mango en la Axarquía. En concreto está seleccionando ... a envasadores para trabajar en la propia fábrica a partir del próximo mes de septiembre.
El proceso de selección lo están realizando a través de la empresa Tuett, que es la que recibirá y seleccionará a los candidatos. A todos los interesados se les ofrecerá un contrato de jornada completa de lunes a sábado, con turnos de mañana (7.00 a 14.10 horas) y tarde (14.30 a 21.50). En cada uno de los tramos tendrán media hora de descanso para desayunar y merendar.
Para optar a este trabajo no se requiere experiencia previa y se recibirá una remuneración de 9,08 euros/hora, que es lo que marca el convenio del sector. Todas los trabajadores tendrán contrato en vigor y estarán asegurados en la Seguridad Social.
Las personas interesadas deberán ponerse en contacto con la empresa antes del 8 de septiembre, que es el día en el que está previsto que comiencen a trabajar. Inicialmente tendrán contrato en vigor hasta mediados de octubre, aunque es posible que se prolongue porque este año hay mucho fruto.
Quienes quieran optar a este trabajo deben enviar sus solicitudes al correo dasilva@tuett.com o contactar por teléfono en el número 621198548.
Muy buena campaña
Como ya anunció este periódico, la cosecha de mango se va a triplicar este año en Málaga tras las abundantes lluvias y espera rondar las 35.000 toneladas. La cosecha ha arrancado con las variedades más tempranas, Tommy Atkins e Irwin, y que en unos días continuará con la principal, el Osteen.
La cooperativa veleña Trops produce alrededor del 50% del mango en España, esperando un producción de entre 15.000 y 17.000 toneladas este año, que dobla la de la campaña anterior y triplica a la de hace dos años, según han informado desde la compañía de Vélez-Málaga.
