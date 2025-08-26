Buscan a 200 personas para trabajar en la campaña del mango en la Axarquía

La empresa malagueña Trops está buscando a 200 personas para trabajar en la campaña de recogida del mango en la Axarquía. En concreto está seleccionando ... a envasadores para trabajar en la propia fábrica a partir del próximo mes de septiembre.

El proceso de selección lo están realizando a través de la empresa Tuett, que es la que recibirá y seleccionará a los candidatos. A todos los interesados se les ofrecerá un contrato de jornada completa de lunes a sábado, con turnos de mañana (7.00 a 14.10 horas) y tarde (14.30 a 21.50). En cada uno de los tramos tendrán media hora de descanso para desayunar y merendar.

Para optar a este trabajo no se requiere experiencia previa y se recibirá una remuneración de 9,08 euros/hora, que es lo que marca el convenio del sector. Todas los trabajadores tendrán contrato en vigor y estarán asegurados en la Seguridad Social.

Las personas interesadas deberán ponerse en contacto con la empresa antes del 8 de septiembre, que es el día en el que está previsto que comiencen a trabajar. Inicialmente tendrán contrato en vigor hasta mediados de octubre, aunque es posible que se prolongue porque este año hay mucho fruto.

Quienes quieran optar a este trabajo deben enviar sus solicitudes al correo dasilva@tuett.com o contactar por teléfono en el número 621198548.

Muy buena campaña

Como ya anunció este periódico, la cosecha de mango se va a triplicar este año en Málaga tras las abundantes lluvias y espera rondar las 35.000 toneladas. La cosecha ha arrancado con las variedades más tempranas, Tommy Atkins e Irwin, y que en unos días continuará con la principal, el Osteen.

La cooperativa veleña Trops produce alrededor del 50% del mango en España, esperando un producción de entre 15.000 y 17.000 toneladas este año, que dobla la de la campaña anterior y triplica a la de hace dos años, según han informado desde la compañía de Vélez-Málaga.