Más de 200 ofertas de trabajo del grupo FCC en España: administrativos, conductores, mecánicos...

FCC (Fomento de Construcciones y Contratas), el importante grupo empresarial español con sede en Barcelona, tiene una bolsa de empleo abierta actualmente en España con ... más de 200 ofertas de trabajo en todo el país. Los puestos a cubrir son muy variados y de diferentes perfiles como administrativos, personal de limpieza, conductores, operarios de mantenimiento o mecánicos, entre muchas otras profesiones. Hay ofertas en prácticamente todas las comunidades autónomas, incluida Andalucía (14 de ellas son en Málaga).

Los requisitos para optar a estas ofertas de empleo cambian según el puesto. Hay desde trabajos que requieren estudios universitarios, otros estudios de formación profesional y en otros casos la ESO es suficiente. También se valora la experiencia previa, aunque tampoco es obligatoria en todos los casos. Muchos puestos ofrecen contratos indefinidos, una cuestión a tener muy en cuenta.

Para consultar con detalle las 209 ofertas disponibles, hay que acudir al portal de empleo de FCC. En él aparecen todos los puestos y para entrar en el proceso de selección hay que enviar el currículum a la empresa. Para ello hay que buscar la oferta a la que queremos optar y utilizar el botón 'inscribirse en la oferta', para lo que será necesario completar un registro en el portal de empleo.