Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro de Transportes, Óscar Puente, este viernes en Madrid durante la visita al nuevo taller de alta velocidad de la compañía pública en Fuencarral Efe

Renfe lanza un plan de 1.000 millones de euros para renovar sus talleres y reducir las incidencias

Permitirá ahorrar en un 29% las horas que los trenes pasan en los talleres

EP

Viernes, 10 de octubre 2025, 12:49

Comenta

Renfe ha presentado un plan de inversión de 1.000 millones de euros hasta 2030 para modernizar su red de talleres y levantar nuevas instalaciones ... en las que mantener sus trenes de cercanías y media distancia, y los de alta velocidad y mercancías de todos los operadores, con el objetivo de reducir las incidencias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican al motorista fallecido en el accidente que colapsó la antigua N-340
  2. 2 Málaga, en aviso amarillo este viernes por fuertes lluvias y tormentas
  3. 3 Aemet alerta de «chubascos y tormentas fuertes» en Andalucía este jueves: cuatro provincias en aviso
  4. 4 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  5. 5 Accidente mortal en la antigua N-340: hallan un DNI en el lugar, pero no pertenece a los fallecidos
  6. 6 Buscador | ¿Está tu barrio entre los más pobres o los más ricos de Málaga?
  7. 7

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  8. 8 Detenido por el apuñalamiento en Barbarela, en Málaga: la víctima lleva más de un mes hospitalizado y ha perdido un riñón
  9. 9 ¿Has visto estos pequeños escarabajos en tu casa en Málaga? Así te pueden afectar
  10. 10 Un Neptuno y una Venus gigantes, los nuevos embajadores del Puerto de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Renfe lanza un plan de 1.000 millones de euros para renovar sus talleres y reducir las incidencias

Renfe lanza un plan de 1.000 millones de euros para renovar sus talleres y reducir las incidencias