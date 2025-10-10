Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, y el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu. EP
Newsletter 'Claves económicas'

Opa a la siciliana

Los choques en el Congreso o entre Díaz y Garamendi no son, tristemente, nada nuevo, pero sí que esta guerra de los Rose se extienda y estalle en un sector moderado como la banca

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Viernes, 10 de octubre 2025, 10:08

Comenta

Claves económicas' es una newsletter para intentar entender qué pasa en el mundo económico y cómo nos afecta. La recibirás cada viernes si estás suscrito ... y, si te parece bien, puedes compartirla con tus amigos o recomendarla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican al motorista fallecido en el accidente que colapsó la antigua N-340
  2. 2 Málaga, en aviso amarillo este viernes por fuertes lluvias y tormentas
  3. 3 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  4. 4 Aemet alerta de «chubascos y tormentas fuertes» en Andalucía este jueves: cuatro provincias en aviso
  5. 5 Accidente mortal en la antigua N-340: hallan un DNI en el lugar, pero no pertenece a los fallecidos
  6. 6 Buscador | ¿Está tu barrio entre los más pobres o los más ricos de Málaga?
  7. 7 Detenido por el apuñalamiento en Barbarela, en Málaga: la víctima lleva más de un mes hospitalizado y ha perdido un riñón
  8. 8

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  9. 9 ¿Has visto estos pequeños escarabajos en tu casa en Málaga? Así te pueden afectar
  10. 10 Un Neptuno y una Venus gigantes, los nuevos embajadores del Puerto de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Opa a la siciliana

Opa a la siciliana