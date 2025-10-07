Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Sabadell acusa de intentar manipular el mercado a los accionistas que hacen pública su intención de acudir a la opa

La entidad exige a la CNMV mayor control sobre estos inversores tras el choque frontal con su consejero David Martínez

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 7 de octubre 2025, 09:42

Comenta

La opa de BBVA sobre Banco Sabadell alcanza su punto álgido de tensión a solo unos días de que finalice el periodo de aceptación. En ... plena guerra de la catalana con su consejero díscolo, David Martínez -quien ya anunció que acudirá a la oferta de la vasca- la entidad ha solicitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que adopte, «de manera preventiva», un criterio público que deban cumplir todos aquellos accionistas que quieran hacer públicas sus intenciones, «con el objetivo de evitar potenciales manipulaciones de mercado».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a los coches de caballo: algunos, «condenados al sacrificio»
  2. 2 Málaga prohíbe los coches de caballo como transporte turístico. ¿Estás de acuerdo con la medida?
  3. 3 Voluntarios encuentran el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  4. 4 Detenido en La Malagueta por agresión sexual a una menor a la que intentó rajarle la cara con unas tijeras
  5. 5 Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga
  6. 6 Málaga arrancará el puente de octubre con amenaza de lluvia en buena parte de la provincia
  7. 7 Detenida una mujer en Málaga capital por apuñalar a su pareja, un hombre de 50 años
  8. 8 El aviso de un climatólogo: un bloqueo atmosférico dejará «lluvias intensas» en esta zona de Andalucía
  9. 9 Urbanismo de Málaga da un ultimatum a Urbania en los terrenos de Repsol
  10. 10 Investigan si el asesinato del rapero en Marbella obedece a «conflictos internos» entre bandas suecas asentadas en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Sabadell acusa de intentar manipular el mercado a los accionistas que hacen pública su intención de acudir a la opa

Sabadell acusa de intentar manipular el mercado a los accionistas que hacen pública su intención de acudir a la opa