Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vecinos intentan atravesar una calle en Paiporta, el pasado octubre de 2024 tras la devastadora dana. Efe

La OCDE sitúa el riesgo climático como una de las principales amenazas para la economía española

La institución, que eleva tres décimas su previsión de crecimiento al 2,9%, recuerda que los daños totales de la dana superaron los 17.000 millones de euros

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:12

Comenta

De sequías eternas a inundaciones repentinas, pasando por incendios y olas de calor. El riesgo climático es una realidad que ya afecta a las cuentas ... públicas españolas y que hace un año tuvo su peor reflejo en el impacto sobre todo humano, pero también económico, de la dana de Valencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  2. 2 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  3. 3 Conmoción en Torrox por la muerte de los Rabah, una familia «humilde y trabajadora»
  4. 4 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad
  5. 5 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  6. 6 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  7. 7 Una empresa despide a una trabajadora por faltar cuatro días sin justificación y acaba condenada a readmitirla o a indemnizarla con 8.300 euros
  8. 8 Cuatro torres, pasarelas al Civil y al Materno, un gran bulevar y un amplio vestíbulo, claves del tercer hospital de Málaga
  9. 9 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad
  10. 10 Así es Palodú, nuevo estrella Michelin de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La OCDE sitúa el riesgo climático como una de las principales amenazas para la economía española

La OCDE sitúa el riesgo climático como una de las principales amenazas para la economía española