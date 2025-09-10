Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un tribunal aclara si es accidente 'in itinere' el percance sufrido por una mujer que salió antes del trabajo para ir a una cita médica

Controvertida sentencia, en la que uno de los magistrados emitió un voto particular en contra de la decisión de considerar la baja médica derivada de accidente laboral

Susana Zamora

Susana Zamora

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:15

Su horario habitual en una empresa de Zamudio era de 7.00 a 14.45 horas, pero ese día tenía una cita médica en el ... hospital y adelantó su salida a las 13.10 horas. Abandonó las instalaciones de la compañía y en el trayecto colisionó con otro vehículo. Como consecuencia del siniestro, tuvo que ser trasladada en ambulancia y fue diagnosticada con una «cervicalgia postraumática». Para su sorpresa, la administración tramitó su baja médica como un contingencia derivada de enfermedad común, pero disconforme con la resolución, pues consideraba que el percance que sufrió fue un accidente laboral 'in itinere', la recurrió ante el Juzgado de lo Social nº 2 de Bilbao.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los morosos de las VPO en Málaga: cuatro de cada diez inquilinos no pagan el alquiler y la deuda suma 31 millones
  2. 2 Tres heridos, entre ellos dos menores de 3 y 10 años, en un accidente que ha obligado a cortar la A-7 en Fuengirola
  3. 3 «La muerte de mi hermano se podría haber evitado si el pozo hubiera estado delimitado»
  4. 4 El Piropo, nueva cocina non-stop en Málaga
  5. 5

    Dentro de la cárcel de Archidona, la de la «famosa piscina»
  6. 6 Una cadena humana salva a un niño de ser arrastrado por la corriente en una playa de Mijas
  7. 7

    Preocupación en el Unicaja con Djedovic
  8. 8 Andalucía afronta la crisis de vivienda con una ley que persigue aumentar la oferta para reducir precios
  9. 9 Cuenta atrás para el inicio de las obras del paseo marítimo de Pedregalejo en Málaga
  10. 10

    Espacios libres de vapeadores pero sin empaquetado neutro, las claves de la nueva ley antitabaco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un tribunal aclara si es accidente 'in itinere' el percance sufrido por una mujer que salió antes del trabajo para ir a una cita médica

Un tribunal aclara si es accidente &#039;in itinere&#039; el percance sufrido por una mujer que salió antes del trabajo para ir a una cita médica