Un trabajador sufre un ictus mientras se cambiaba en el vestuario de la empresa y un tribunal rechaza que sea accidente laboral

Los magistrados consideran que no puede ser accidente de trabajo cuando el empleado no estaba dentro del tiempo de trabajo

Susana Zamora

Susana Zamora

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:13

Trabajaba prestando servicios de mantenimiento en el Hospital de la Princesa de Madrid, hasta donde llegó conduciendo ese día para empezar su jornada laboral. A ... las 14.20 horas, un compañero se cruzó con él en el garaje y lo notó «extraño». Fue un rato después, mientras se cambiaba de ropa en el vestuario, cuando ya apreció que no se encontraba bien y que presentaba síntomas de estar sufriendo un ictus. No se equivocó, en Urgencias confirmaron sus sospechas.

