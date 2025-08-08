El trámite obligatorio en el SEPE para no dejar de cobrar la prestación

Cualquier persona que esté cobrando una prestación o ayuda por desempleo tiene que estar muy pendiente a una de las últimas comunicaciones del Servicio Público ... de Empleo Estatal (SEPE). El organismo adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social ha informado en sus redes de un importante trámite que hay que realizar para evitar problemas en el cobro de la prestación.

Algo tan sencillo como tener actualizado los datos personales puede suponer un dolor de cabeza. «Tener correctamente registrado tu teléfono en el SEPE y en el servicio autonómico de empleo no es solo un detalle administrativo: es clave para que puedas recibir notificaciones importantes, gestionar citas, y evitar interrupciones en el cobro de tu prestación». La advertencia del SEPE es clara, incluso habla de interrupciones en los cobros. «¡Actualiza tu móvil en tu oficina de empleo!», insisten desde el SEPE. «Revisa y actualiza tus datos de contacto cuanto antes. Es un paso sencillo que puede evitarte muchos problemas». Hay que tener en cuenta que no tener los datos personales correctamente registrados puede considerarse una falta leve.

Tener el teléfono móvil o la dirección de residencia actualizados es clave para recibir las notificaciones del SEPE. Además, esta actualización de datos es muy fácil de hacer, incluso por Internet. Sólo es necesario tener certificado digital, Cl@ve o DNI Electrónico y hacerlo a través de la sede electrónica del SEPE. De manera presencial se puede hacer en cualquier oficina de empleo solicitando cita previa.