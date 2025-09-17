Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Supremo da la razón a un mecánico al considerar accidente laboral la lesión que arrastraba y que se agravó en el trabajo

El Alto Tribunal corrige el criterio inicial del INSS, apreciando que la «presunción de laboralidad» debe operar pues los hechos sucedieron en tiempo y lugar del trabajo

Susana Zamora

Susana Zamora

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 23:34

Oficial mecánico en un taller de automóviles, arrastraba molestias en su bíceps derecho desde 2011. Seis años después, el 28 de abril de 2017, fue ... diagnosticado mediante una resonancia magnética de una rotura del bíceps braquial derecho. Pese a todo no dejó de trabajar en ningún momento, hasta que un mes más tarde, el 24 de mayo, sufrió un tirón «muy fuerte» en la misma extremidad mientras colocaba una rueda a un coche. Ese mismo día acudió a la mutua (Ibermutuamur) «aquejado de dolor en el codo, apreciándose por el facultativo signos de epitrocleitis (inflamación de los tendones musculares)». Al día siguiente fue dado de baja médica por enfermedad común y con un diagnóstico de rotura muscular no traumática.

