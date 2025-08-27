Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Supremo deniega la pensión en favor de familiares a una mujer porque su padre pasó los últimos años en una residencia

El Alto Tribunal rechaza la petición de la demandante al considerar que no queda acreditada la convivencia, tal y como exige la LGSS

Susana Zamora

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:25

El Tribunal Supremo ha denegado la pensión en favor de familiares a una mujer tras el fallecimiento de su padre al no quedar acreditada la ... convivencia durante los dos últimos años antes de su muerte, tal y como exige la Ley General de la Seguridad Social en su artículo 226. Una convivencia que se rompió cuando el progenitor ingresó en una residencia de ancianos dos años y dos meses antes del óbito y que acabó también con la posibilidad de que la hija pudiera «acreditar la dedicación prolongada al cuidado del causante» que exige la norma. «El término convivencia no ha sido interpretado como un mero vivir en compañía de alguien, sino con un criterio más amplio en el que lo que debe valorase es, por un lado, la dependencia económica del beneficiario respecto de su causante; y, por otro, la dedicación al cuidado y compañía del causante», recoge la sentencia consultada por este periódico.

